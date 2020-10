Tillidsmand på Ekstra Bladet: Vi har brug for at se fremad

Efter en intern undersøgelse har Ekstra Bladet givet tre nuværende og tre tidligere medarbejdere påtaler for sexistisk optræden eller mobning.

Det oplyser Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, til MediaWatch.

Undersøgelsen blev sat i værk på baggrund af et brev, som 46 nuværende og tidligere medarbejdere sendte til ledelsen for et par uger siden. Brevet var et opråb om den sexistiske kultur på bladet og en kritik af, at ledelsen ikke var lydhør over for klager om sexisme. Brevet indeholdt desuden en række beretninger – blandt andet om, hvordan en chef tilbød en praktikant fastansættelse, hvis hun ville tage med ham hjem efter en julefrokost, om befamlinger, om upassende mails og kommentarer.