Dansk influencer dømt for deling af børneporno

En aften i 2017 modtager Mia Sofie Nørgaard en besked på Messenger. Beskeden er fra hendes veninde, der efterspørger en bestemt video, som omtales i flere chats og grupper på Facebook.

Mia Sofie Nørgaard tøver ikke med at sende videoen, som hun har gemt på sin telefon. Og i dét at hun sender den seksuelt krænkende video, videredeler hun også børnepornografisk indhold.

En handling, som hun efter eget udsagn, ikke har været bevidst om var ulovlig, og som hun nærmest ikke husker at have foretaget.

»Man har det ikke i baghovedet, at jeg engang brugte fem sekunder på at sende den her video til en veninde. Hvad jeg tænkte dengang er ikke noget, som man går og overvejer i hverdagen, livet går jo videre«, fortæller hun til Radio Loud i podcasten ’Delt på Nettet’.

Mia Sofie Nørgaard er kendt for sit videoindhold på sociale medier, hvor hundredtusindvis af følgere dagligt følger med i videoer om livet som ung kvinde, tøjannoncer og Counter Strike-streams.

Hun er én i rækken af dé over 1.000 unge, som er blevet sigtet af politiet for deling af børneporno eller krænkende billeddeling i Umbrella-sagen. Sagen omtales som Danmarks største præventive kampagne omkring deling af børnepornografi.

Med sin dom får Mia Sofie Nørgaard en plettet børneattest de kommende ti år, og den dom kan forhindre hende i at arbejde med børn under 15 år. Det betyder, at hun må udsætte sine fremtidsplaner om at blive folkeskolelærer.

»Jeg synes, det er rigtig rigtig voldsomt, at en fejl, jeg har lavet som barn, kommer til at gå ud over mit voksenliv. Jeg har været 16 og kan først få lov til at søge ind på en praktikplads med børn under 15, når jeg er 30«, siger Mia Sofie Nørgaard til Loud.

