Dansk influencer med mange følgere betaler bøde på 60.000 kroner

En dansk influencer har betalt en bøde på 60.000 kroner for at have lavet skjult reklame.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke af Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse, hvilken influencer, der er tale om. Men det er en med ’et stort antal følgere på Instagram.’

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at influenceren fra marts 2017 til december 2018 postede 17 kommercielle opslag om blandt andet skønhedsbehandlinger, restaurantbesøg og tøj- og skomærker.

Opslagene, der blev lagt op på influencerens blog og Instagram-profil, var ikke tilstrækkeligt markeret som reklame.

På influencerens blog stod markeringen i nogle tilfælde i slutningen af indlægget og i ét tilfælde var det slet ikke oplyst, at indholdet var en reklame. Det skriver Forbrugerombudsmanden.

På Instagram havde vedkommende eksempelvis markeret kommercielle opslag med ”#Ad”, ”#spons” eller ”#GAW”.

Men det var ikke nok til at sikre, at opslaget ville blive opfattet som en reklame af den, som læste det.

Forbrugerombudsmanden vurderede samtidig, at influenceren er erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand.

Det giver vedkommende et selvstændigt ansvar for at sikre, at det tydeligt fremgår, hvis et opslag indeholder kommercielle budskaber.

Skal være tydelige i kommercielle opslag

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen fortæller, at influencere har et ansvar for at gøre det tydeligt for deres følgere, hvis der er tale om reklame.

»Det havde den pågældende influent ikke gjort, og derfor var det en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod skjult reklame«.

»Vi skal som forbrugere kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Det gælder både på sociale medier og i de mere traditionelle medier som for eksempel aviser og magasiner«, siger hun i meddelelsen.

Marie Asmussen, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden fortæller, at der i bødestørrelsen på 60.000 kroner er lagt vægt på grovheden og omfanget af overtrædelserne.

»Der kigger vi blandt andet på antal følgere på Instagram, antallet af overtrædelser, og hvor lang tid overtrædelserne har stået på«, siger hun til Ritzau.

Influenceren blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i 2019 efter en større undersøgelse af 37 udvalgte influenceres opslag på sociale medier.

Marie Asmussen fortæller, at det er vigtigt, at influencere er tydelige i opslag, der har en kommerciel hensigt.

»Det gælder uanset, om man har fået en gave eller fået betaling for det pågældende«, siger hun.

Hun fortæller, at man kan oplyse det på forskellige måder.

»Det er op til den enkelte selv at beslutte. Vi anbefaler, at hvis man er i tvivl, kan man oplyse baggrunden for det pågældende opslag. Hvis man gør det tydeligt, vil forbrugeren heller ikke være i tvivl om baggrunden for opslaget«, siger hun.

ritzau