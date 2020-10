Hendes metoder »kan virke voldsomme«: Lucia Odoom vinder sin anden pris i denne uge

Det må siges at have været en vældig god uge for Politikens kulturjournalist, musikanmelder og podcastvært, Lucia Odoom.

Onsdag vandt hun Politikens Edvard-pris, en pris, hvor én ansat på Politiken hvert år hyldes for sit arbejde. Hun vandt for, at »udfordre os selv indefra og samfundet udefra. Årets modtager af Edvard-prisen er en markør af den nye begyndelse, en avis skabt i det moderne gennembrud, altid skal være. Hun – for der er tale om en kvinde – kæmper for netop ligeret og ligeværd«. Sådan begrundede chefredaktør, Christian Jensen.

Og to dage efter, fredag har hun vundet Radio Prix-prisen som ’Årets radiopersonlighed,’ hendes tredje pris i år.