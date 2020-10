Tv-station til sanger: Optræd gratis. Vi betaler af princip ikke

Det er ikke kun DR, der får kritik for sin betaling til musikere. Den regionale tv-station TV Midtvest i Holstebro, der via medielicensen og gennem tilskud på finansloven får over 65 millioner kroner årligt, kontaktede i sidste uge sangeren Sinne Eeg for at høre, om hun vil synge »to-tre julesange i et adventsprogram«. Det ville hun rigtig gerne, indtil hun fik at vide, at der ikke var noget honorar.

»Jeg spørger til betalingen, fordi jeg skal have en musiker med, og så skriver journalisten tilbage, at de ikke må betale honorar, det har direktøren indskærpet. Det er et princip, de har. Og så takker jeg nej«, siger Sinne Eeg.

Hun synes, det er et »meget mærkeligt princip« ikke at betale musikere, og fortalte derfor lørdag i et facebookopslag om henvendelsen.