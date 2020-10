»Dybt problematisk« og »uklædeligt«: DR får kritik for konstant at presse priserne og ignorere aftaler

Først mente DR, at det var helt fair, at artister og bands, der optrådte til public service-stationens store prisuddeling P3 Guld, fik under minimumstariffen. Dagen efter vendte DR dog på en tallerken, efter at kulturdirektør Henrik Bo Nielsen havde »genbesøgt sagen« og talt med de medarbejdere, der havde indgået kontrakten om P3 Guld, som fandt sted lørdag 17. oktober, med produktionsselskabet Monday Media, der producerede showet.

»Jeg må sige, at DR ikke har været tydelig nok, i forhold til hvilke vilkår der skal gælde«, sagde Henrik Bo Nielsen til Politiken fredag.

Den udtalelse får nu Producentforeningen til at rette en skarp kritik mod DR. Producentforeningens direktør, Jørgen Ramskov, mener, at det er »dybt problematisk« og »uklædeligt«, at DR ikke lever op til den aftale, man selv har indgået med Dansk Musiker Forbund om minimumstariffer, og samtidig forsøger at placere ansvaret hos produktionsselskabet.

»Det er alvorligt for et produktionsselskab som Monday, når DR får sagt til pressen, at DR ikke har været »tydelig nok, i forhold til hvilke vilkår der skal gælde«. For det var DR selv, der bestemte betalingen«, siger Jørgen Ramskov.

DR erkender sit ansvar og har bedt »entrepriseafdelingen« kigge nærmere på sagen for at finde ud af, hvor i DR der er blevet begået fejl, oplyser kulturdirektør Henrik Bo Nielsen nu til Politiken.

Store underskud

De 8 medvirkende artister og bands modtog 15.000 kroner for at optræde til P3 Guld, uanset hvor mange optrædende de var på scenen. Det er ifølge Dansk Musiker Forbund langt under den tarif, forbundet har aftalt med DR. Ifølge aftalen skulle et band som for eksempel Joyce med 5 medlemmer nemlig have haft minimum 17.700 kroner for opstillingsprøve, udsendelsen samt 5 timers arbejde – hvilket svarer til omkring 1 dags arbejde.

Men prøverne til P3 Guld, der foregik i Aalborg, varede 3 dage, uden at musikerne blev betalt ekstra. Ifølge Dansk Musiker Forbund burde hvert bandmedlem ellers have haft 500 kroner for hver ekstra time. Derudover burde de ifølge aftalen heller ikke selv skulle betale for transport og overnatning, hvilket var tilfældet. De 15.000 kroner, artisterne modtog, skulle desuden dække alle andre udgifter, der var i forbindelse med deres optræden, såsom løn til lydteknikere, musikere og dansere samt udgifter til røgmaskiner og andre sceneeffekter.

Jakob Sørensen, direktør i musikselskabet The Bank, der repræsenterer Joyce, vurderer, at det har kostet hvert af de 8 optrædende navne mellem 20.000 og 100.000 kroner at være med i P3 Guld.

DR hiver en stor ordre ud af armene på et produktionsselskab på et helt forkert grundlag Jørgen Ramskov, direktør, Producentforeningen

Ifølge Producentforeningens direktør, Jørgen Ramskov, fik musikerne kun 15.000 kroner, fordi DR ikke ville gå med til at betale mere.

»DR ønskede kun at acceptere et honorar på 15.000 kroner, selv om Monday gentagne gange forsøgte at få betalingen til musikerne højere op«, siger Jørgen Ramskov.

DR oplyste fredag, at P3 Guld ikke længere vil blive produceret af Monday Media, men fremover af DR selv. En beslutning, Jørgen Ramskov ser som »en direkte konsekvens af den medieomtale«, der har været af sagen.

»DR hiver en stor ordre ud af armene på et produktionsselskab på et helt forkert grundlag«, siger han.

Ifølge Jørgen Ramskov oplever Producentforeningen ofte, at både DR og TV 2 »kaster produktionsselskaber under bussen«, så det ser ud, som om det er dem, der ikke ønsker at betale kunstnere ordentligt.

»Det er vi trætte af, for det er tv-kanalerne selv, der dikterer prisen«, siger han.

»Den her sag handler ikke om et enkelt produktionsselskab, der ikke vil leve op til aftaler, men om en kæmpestor kunde – DR – der konstant presser priserne og ikke selv ønsker at leve op til indgåede aftaler og derefter kaster ansvaret over på andre«, tilføjer han.

DR: Vi har fejlet

Direktør i DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, beklager, hvis Monday Media og Producentforeningen har fået det indtryk, at DR forsøger at tørre ansvaret for underbetalingen af på Monday Media.

»Når jeg siger, at vi ikke har været tydelige nok i kommunikationen med Monday, betyder det selvfølgelig, at det er vores ansvar at sikre, at der bliver indgået kontrakter med Monday, der sørger for, at forpligtelserne bliver overholdt«, siger han.

»Den må vi æde og tage på vores kappe, for vi var jo indlysende ikke gode nok til at sørge for, at forpligtelserne blev overholdt. Det må vi så rette op på«.

Jeg bliver nødt til at understrege, at vi selvfølgelig ikke kan leve med, at der bagefter står musikere, dansere og kunsterne og siger: »Jeg blev underbetalt« Henrik Bo Nielsen, kulturdirektør, DR

Producentforeningen siger jo, at det var jer, der sørgede for, at forpligtelserne ikke blev overholdt?

»Jeg har bedt vores entrepriseafdeling finde ud af, hvor vi begik fejl. Det er selvfølgelig vores ansvar, at de aftaler bliver indgået ordentligt«.

Hvorfor er I så kommet med et krav om, at betalingen ikke måtte overstige 15.000 kroner?

»Jeg kender ikke den konkrete forhandling i detaljer, men som sagt er det ikke fornuftigt«.

Der er jo nogen i dit hus, der har sagt, at I ikke ville betale mere end 15.000, på trods af de aftaler I har med Dansk Musiker Forbund?