Flere medier vil bringe Vermunds Muhammed-annoncer

Berlingske vil i lighed med Weekendavisen bringe Nye Borgerliges Muhammed-annoncer.

Det skriver Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, på Twitter.

» Jeg kan i lighed med Weekendavisens chefredaktør sige, at får vi tilsendt Nye Borgerliges annonce, fordi de ønsker den bragt hos os, og kan vi konstatere den har det indhold, jeg er blevet gjort opmærksom på den har, så vil Berlingske også bringe annoncen«, skriver Tom Jensen på Twitter.

Tidligere søndag sagde Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, i radioprogrammet ’Ordet Fanger’ på P1, at avisen bringer annoncerne, ’hvis vi bliver bedt om at indrykke den som en annonce’.

Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har til gengæld allerede meldt ud, at de ikke vil bringe annoncerne.

»En tåbelig, fantasiløs og barnagtig provokation«

Hans Jørgen Bonnichsen, som er tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), ser helst, at ingen aviser bringer annoncerne.

Han arbejdede for PET under Muhammed-krisen i 2006. Her var Danmark ude i en stor udenrigspolitisk krise. Og terrorister indstillede sigtekornet på Danmark.

Efterfølgende er flere angreb mod Jyllands-Posten blevet afværget. Netop Jyllands-Posten bragte i 2005 12 tegninger af profeten Muhammed som en kommentar til kunstneres selvcensur. Det blev startskuddet til krisen.

Bonnichsen mener, at der en risiko for, at det udfordrer danskernes sikkerhed, hvis annoncerne bringes i aviserne.

» Jeg synes, at det er en tåbelig, fantasiløs og barnagtig provokation, hvor man leger med alle andres sikkerhed, samtidig med at man selv sidder i sit elfenbenstårn, og hvor Vermund og hendes partifæller vil være beskyttet af PET mod selv den mindste trussel«, sagde Bonnichsen tidligere søndag til Ritzau.

Ønsket fra Nye Borgerlige om at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed kommer for at vise sympati med den franske skolelærer Samuel Paty.

Han fik for nogle uger siden skåret halsen over efter at have vist Muhammed-tegninger for sine elever.

Annoncerne skal bringes fredag og lørdag, hvis det står til Vermund.

