Ramt af corona: 'Vild med dans' varsler store ændringer i aftenens program

Smitten med coronavirus påvirker nu også ’Vild med dans’ på TV 2.

To par kommer ikke til at danse i aften, da de er gået i selvisolation og vil blive testet for coronavirus.

Det drejer sig om skuespiller Nukâka Coster-Waldau og partner Silas Holst, samt skuespiller Janus Bakrawi og partner Karina Frimodt. Det oplyser TV 2.

Det skyldes, at Silas Holst og Karina Frimodt har været i nær kontakt med en coronasmittet i forbindelse med deres arbejde på musicalen ’Dirty Dancing’, som de har medvirket i ved siden af deltagelsen i ’Vild med dans’.

De syv resterende par går stadig på gulvet, men konkurrencen er sat på hold, oplyser underholdningsredaktør på TV 2 Thomas Strøbech.

Det betyder, at ingen sendes ud af konkurrencen. Dommerne vil stadig give point, men de tæller ikke med videre i konkurrencen.

»Alle ni par har knoklet for at blive klar til i aften, og det er simpelthen så ærgerligt, at vi må undvære vores to dansepar og den dans de har trænet på hele ugen, som de havde glædet sig til at vise i aften«, siger Thomas Strøbech til TV 2.

Hvordan resten af ’Vild med dans’-sæsonen kommer til at forløbe er uvist på grund af den usikre corona-situation. I skrivende stund er planen at holde finale i konkurrencen 19. december - med fire par i stedet for tre.

