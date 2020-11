Medierne har et problem: »Rocker skyder rocker« rammer forsiderne. »Mand dræber kone« får langt mindre spalteplads

En grundig retsmediciner har i det seneste år fortalt offentligheden, at de fleste drab sker i familierne. Asser Hedegård Thomsen har nu offentliggjort sin samlede analyse af i alt 1.417 drab på mænd og kvinder i årene 1992-2016. Heraf fremgår det, at over halvdelen af de dræbte kvinder (56 pct.) er slået ihjel af en partner, de enten har på gerningstidspunktet eller har haft tidligere. Det sker langt hyppigere end de meget omtalte drab i kriminelle miljøer.

Den er nok værd at fundere lidt over på landets nyhedsredaktioner. Det store problem er ikke, at bestemte sager bevidst holdes skjult for det intetanende publikum. Det handler snarere om vanetænkning i nyhedsdækningen og om tendensen til at fortælle historier gennem trygge stereotyper.

Det er der grund til at gøre noget ved. Ikke mindst for at sikre mere velinformerede overvejelser om, hvad der kan gøres.