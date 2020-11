Sofie Lindes mor var bekymret for, at datteren ville få en »kindfed« for årets tale

»Ingen var i tvivl om hendes budskab, og ingen var uberørt af hendes måde at fremføre det på«.

Sådan begrunder juryen i en pressemeddelelse kåringen af Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla i august som årets danske tale.

I talen kritiserede tv-værten den danske mediebranche for at være præget af sexisme, ligesom hun fortalte, at hun blev udsat for sexchikane af en mandlig »tv-kanon« i DR, da hun var 18 år.

Manden sagde ifølge Sofie Linde til hende til en julefrokost, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun »suttede hans pik«.

Talen har fået kvinder på tværs af en lang række hverv til at stå frem og fortælle om sexchikane og sexisme.

Få uger efter Sofie Lindes tale underskrev over 1.600 kvinder i mediebranchen et støttebrev til tv-værten, der var blevet kritiseret for ikke at sætte navn på den mandlige tv-kanon.

Og siden har kvinder fra det politiske liv, advokatbranchen og en lang række andre hverv fortalt om grænseoverskridende oplevelser.

»Med denne tale manifesterede Sofie Linde sig som en person, der insisterer på at være præcis så kvindelig, som det passer hende, og samtidig blive behandlet som en ligeværdig og kvalificeret arbejdskraft«, lyder det om Sofie Lindes tale fra juryen, som kårer årets danske tale.

I et interview med TV 2 siger Sofie Linde, at hun var meget i tvivl om talen og flere gange vendte den med sine forældre. Moren var bekymret for, at hun ville få »en kindfed« bagefter.

»Talen står for mig som et symbol på, at man kan ændre noget ved at ødelægge den gode stemning – men den står i høj grad sammen med – og ved siden af – en masse kvinder, der ønsker at brolægge en sti, som vil være lettere at gå på for kvinder fremadrettet«, siger Sofie Linde til TV 2.

Den kjole, som Sofie Linde bar på scenen, er havnet på Nationalmuseet, som vil gemme den, så den senere kan bruges i udstillinger eller i forskningsmæssig sammenhænge.

