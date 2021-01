De klassiske nyhedsmedier bærer et ansvar for stormen på Capitol Hill

Mens politikere, myndigheder og borgere i USA – og i resten af verden – vrider hænder og hjerner for at finde ud af, hvordan de sociale medier bør reguleres efter barbarernes storm på Capitol Hill i sidste uge, står de gamle medier konfronteret med et mindst lige så migrænefremkaldende spørgsmål: Hvordan kan de selv være med til at bekæmpe den uciviliserethed, der i disse år breder sig som en aggressiv kræft i den frie verdens offentlige debat?

Det er let for pressen at pege fingre ad Facebooks Mark Zuckerberg, Twitters Jack Dorsey og de andre Silicon Valley-mangemilliardærer. Give dem skyld og ansvar for alt fra populismens fremmarch og polariserede befolkninger til de gamle mediers problemer med at tjene penge – og i øvrigt kræve, at politikere skrider ind med lovgivning, der begrænser deres manøvrerum. Men det er alt for nemt.