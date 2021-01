Klokken 15 kåres journalisternes 'Oscar': Cavlingprisen er vigtigst, hvis den tør gå nye veje

Det ypperste håndværk inden for journalistik hyldes i dag klokken 15 ved en onlineceremoni fra Nationalmuseet i København. (Se live stream fra DJ). En Cavling, den 2,2 kg tunge statuette og 25.000 kroner, overrækkes til en af de tre nominerede:

’Plejehjemmene bag facaden’, TV 2’s afdækning af nedværdigende behandling af ældre, demente borgere.

’Forbandet Ungdom’, Politikens fortællinger fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Eller dokumentarserien på DR ’Scandinavian Star’ om mordbranden for 30 år siden, også bragt som artikler og podcast i Politiken.

Det er pressens ’Oscar’, og dens betydning i branchen og for journalisters selvbevidsthed er enorm. Spørgsmålet er, om publikum – læsere, seere, lyttere – også får noget med sig hjem fra festen.

FAKTA Cavlingprisen Hæderspris til journalister, der blev uddelt første gang i 1945. Opkaldt efter Politikens chefredaktør Henrik Cavling, der også havde grundlagt Dansk Journalistforbund. En komite af fagfolk under Journalistforbundet nominerer og uddeler hvert år prisen, der består af en statuette af Henrik Cavling og 25.000 kroner. Prisen er fx gået til: Afsløringer af hvidvask i Danske Bank (2018), bogen ’Bullshit – Fortællingen om en familie’ (2017), Puk Damsgård og ’Ser du månen, Daniel’ (2015), DRs ’I skattely’ (2013), Peter Øvig Knudsen om Blekingegadebanden (2007). Se live fra fra 8. januar kl. 15 og mere info på journalistforbundet.dk Vis mere

Sidste års vindere var Morten Pihl fra Jyllands-Posten, der sammen med Thea Krogh Sørensen havde afsløret, at hundredvis af kvinder med brystkræft i strid med retningslinjerne ikke fik den undersøgelse for brystkræft, de skulle have, med risiko for, at kræft blev overset.

Morten Pihl har hele tre Cavlingpriser stående derhjemme, startende med den for afsløringen af Peter Brixtoftes korthus i Farum tilbage i 2002. For ham har anerkendelsen en enorm betydning.

»Man bliver stolt. Jeg har aldrig troet, at jeg var Guds gave til journalistikken. Det stiver en selv af, at man bliver anerkendt af sine kolleger. Med en Cavling kan det jo ikke være helt galt, og så profilerer det avisen«, siger han.

»Og så er det fantastisk at afdække noget, der kan gøre en forskel for kvinder. At de får den rigtige behandling, så man opdager brystkræft i tide«.

Morten Pihl håber, at en Cavling får læserne til at bemærke, hvem der har sat en historie på dagsordenen og gjort det store arbejde.

»Mange historier drukner i nyhedshavet. Jeg tror, en Cavling betyder, at læserne bliver mere opmærksomme på, nå, ja, det var Jyllands-Posten, der lavede et godt stykke arbejde. Så er det måske der, vi skal henvende os, hvis vi har et problem«.

Vis nye veje

De tre nominerede i dag er udvalgt fra en bruttoliste på 48 indsendte forslag. Alle danskere kan indstille til listen, men det er komite af fagfæller, der nominerer, og langt de fleste indstiller egne kolleger og chefer.

Ida Ebbensgaard, der nu er udlandsredaktør på Zetland, var i komiteen fra 2012 til 2017, heraf to år som formand. Hun understreger ligesom Morten Pihl betydningen af at fejre fagets sejre:

»Med Cavling siger vi: Kære venner, her der det, vi kan præstere, når vi er allerbedst. Det er vigtigt i en tid, hvor der er kamp om opmærksomhed, og hvor der er så slørede grænser mellem indhold, reklamer og folk, der ’synes noget’«.

Hun synes, det skal være journalistik, »der batter«. Den skal være samfundsrelevant, men også lukke os ind i ukendte miljøer.

»Cavling bliver tit givet til undersøgende journalistik. Men den skal også vise os nogle sammenhænge og sider af samfundet, som vi ikke vidste eksisterede. Så man ikke kan lade være med at læse det, tage stilling til det og diskutere det. Som for eksempel TV 2’s serie fra plejehjemmet. Der er brugt kræfter, det gør indtryk. Og det gør en forskel for modtagerne«.

Langt de fleste er indstillet af kolleger fra samme medie. Risikerer Cavling at blive branchens egen rosekonkurrence?

»Du har en pointe. Når man ser, hvem der foreslår hinanden, så er det et lukket kredsløb. Jeg kunne godt tænke mig, at man finder en måde at åbne processen på, så vi ikke lukker os om os selv«.

Hvilket projekt har gjort størst indtryk på dig selv?

»I mine år som formand så jeg kassevis af fremragende journalistik. Men det meste af det var også meget traditionelt, gående mod det kedelige. Jeg ville virkelig håbe for dansk journalistik at vi turde eksperimentere meget, meget mere«, siger Ida Ebbensgård.

»Vi skriver for os selv og hinanden. Det er hverken sundt for samfundet eller journalistikken. Jeg ville ønske, at man også fra Cavlingkomiteens side ville belønne journalistik, der var nyskabende og vendte sig mere ud mod omverdenen«.