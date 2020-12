To Politiken-journalister er nomineret til Cavlingprisen: »Jeg er rørt på vegne af dem, der er blevet skildret«

To ud af de i alt tre nominerede til dette års fornemmeste journalistiske pris, Cavlingprisen, er fra dagbladet Politiken.

Lars Halskov er nomineret for sit arbejde med ’Scandinavian Star’. Sammen med instruktør Mikala Krogh og manuskriptforfatter Nikolaj Scherfig har han afdækket nye oplysninger om den tragiske mordbrand om bord på færgen i april 1990 i den nordiske tv-dokumentarserie af samme navn, som herhjemme blev vist på DR - og i sin egen artikelserie i Politiken.

Anders Legarth Schmidt er nomineret på baggrund af sin gribende artikelserie ’Forbandet ungdom’, hvor han skildrer om børne- og ungdomspsykiatrien.

»Det er med stor stolthed og glæde, at Politiken er dobbeltnomineret til årets Cavlingpris«, siger Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen.

»Jeg er stolt på vegne af Lars og Anders, og jeg er umådelig glad og rørt på vegne af de mennesker i de to projekter, der nu kan mærke en form for oprejsning og retfærdighed. Oprejsning til psykisk syge unge i Danmark og retfærdighed for de mange pårørende til ofrene for Scandinavian Star«.

Vandt senest i 2006

I sin begrundelse skriver Cavling-komiteen med formand Tine Gøtzsche, tidligere vært på Tv-Avisen, i spidsen om Anders Legarth Schmidts arbejde:

»Han fortæller loyalt om hverdagen for både de indlagte og de ansatte, beskriver ikke kun i øjenhøjde, men lytter, forstår og er til stede på en måde, der giver en enestående adgang til de unges tanker og følelser. En tillid, der kun kan opnås ved stor journalistisk dygtighed og en særlig evne til at skabe fortrolighed med kilderne«.

Om Lars Halskov og de øvrige nominerede for Scandinavian Star-sagen lyder det:

»Serien gennemgår en sag, hvor alvorlige mangler i sikkerheden blev efterfulgt af mangelfuld efterforskning. Central er dokumentationen af økonomiske spor, der aldrig blev efterforsket og tekniske beviser, hvis betydning blev underkendt«.

Senest en Politiken-journalist vandt den prestigefyldte pris, var i 2017, hvor Camilla Stockmann, som er ansat på kulturredaktionen, sammen med sin mand, DR-journalist Janus Køster-Rasmussen, vandt for bogen ’Bullshit – Fortællingen om en familie’, der ved hjælp af gedigent graverarbejde nøgternt beskrev 80’ernes rå rockerkrig og giver et højaktuelt billede af unges søgen efter fællesskab.

Senest Politiken vandt, var i 2006, da journalist Olav Hergel og fotojournalist Miriam Dalsgaard blev hædret for deres artikelserie om asylbørn.

Prisen uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent. Cavlingprisen blev indstiftet 18. december 1944 i anledning af journalistforbundets 40 års dag og til minde om forbundets stifter, journalisten og forfatteren Henrik Cavling, som også var chefredaktør på Politiken fra 1905 til 1927.

Sidste år vandt Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl fra Jyllands-Posten for deres artikelserie ’Det store Sundhedssvigt’.

Vinderen af prisen kåres 8. januar i Nationalmuseets festsal.