Nu lukker YouTube også for Trump

Det ser ud til, at de største sociale medier over en bred kam har fået nok af den afgående amerikanske præsident, Donald Trump. Efter stormen på Kongressen i Washington, D.C., 6. januar meddelte Facebook, Twitter og Snapchat, at de lukkede ned for præsidenten.

Og nu meddeler Google-ejede YouTube så også, at præsidentens YouTube-kanal er lukket på grund af bekymring over den »fortsatte mulighed for vold«, skriver en række amerikanske medier, blandt andre The New York Times.

I et opslag på Twitter skriver YouTube, at tjenesten har fjernet en video fra Donald Trump og lukket hans adgang til sin egen YouTube-kanal i »minimum 7 dage«. Det vil sige mindst frem til, at demokraten Joe Biden 20. januar er blevet indsat som præsident.

Dermed er Donald Trump afskåret fra at uploade nyt indhold til sine 2,8 millioner abonnenter på YouTube. Men de har fortsat mulighed for at se tidligere videoer, som præsidenten har uploadet.

Facebook har også udelukket præsidenten fra at benytte Facebook og Instagram i hvert fald til efter indsættelsen af Joe Biden, mens Twitter har taget skridtet videre og har lukket Donald Trumps konto @realDonaldTrump permanent. Twitter var Donald Trumps foretrukne medie, og her havde han 88 millioner følgere.

Også Reddit og Twitch har lukket for Donald Trump, skriver The New York Times.

Techselskaber bestemmer

De store techselskaber har ikke bare lukket for Trump, men også for en række af hans mest rabiate støtter.

Twitter har blokeret 70.000 konti, der primært blev brugt til at dele indhold fra konspirationsbevægelsen QAnon. Og Apple og Google har fjernet tjenesten Parler, hvor mange højreorienterede Trump-tilhængere og konspirationsteoretikere mødtes.

De store techselskaber er både blevet rost og kritiseret for nedlukningen. Mange demokrater mener, at det skulle være sket langt tidligere, fordi Donald Trump har brugt de sociale medier til at sprede en mængde løgne og usande påstande, blandt andet om, at valgsejren er blevet stjålet fra ham, samt fordi præsidenten har tilskyndet til vold.

Omvendt har konservative stemmer i USA og folk, der kæmper for ytringsfriheden, kritiseret, at det er de sociale medier selv, der afgør, hvem der må komme til orde i debatten, og hvem der ikke må.