Tillidsfolk indkalder til møde efter uro på TV 2

Tillidsfolkene på TV 2 har indkaldt medarbejderne til møde i dag klokken 12.15, oplyser tv2.dk.

Det sker, efter stationen i denne uge meddelte, at man har droppet en dokumentar, der undersøgte sexisme i TV 2’s egne rækker.

Sagen kort MeToo på TV 2 Efter at Sofie Linde i en tale satte fokus på sexisme i mediebranchen, indsamlede seks kvindelige TV 2-journalister 1.615 underskrifter fra kvinder i mediebranchen i en støtteerklæring. Det fik TV 2 til at igangsætte en advokatundersøgelse om sexisme, der har medført, at de profilerede værter Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen har forladt TV 2. TV 2’s dokumentarafdeling har i fire måneder arbejdet på en udsendelse, der skulle granske sexisme-sagerne på tv-stationen. Den har ledelsen nu valgt at droppe, hvilket har ført til massiv intern splid. Vis mere

I går sendte 155 TV 2-ansatte et brev til cheferne, hvori de udtrykte deres utilfredshed, men ifølge tv2.dk gik det så stærkt med at få sendt brevet, at flere medarbejdere ikke nåede at få skrevet under.

Mødet i dag skal sikre, at en stor del af medarbejdergruppen, som ifølge tillidsmand Lennart Sten er »vrede og skuffede«, føler sig hørt.

En af underskriverne på brevet er vært på TV 2, Cecilie Beck:

»Vi mener sagtens, at TV 2 kan beskæftige sig med ting, der er foregået på TV 2. Og så mener vi, det er et rigtig dårligt tidspunkt, fordi det faktisk har vist sig, at der er noget at fortælle. Så det sender et utroligt dårligt signal at lægge dokumentaren ned«, siger hun til tv2.dk.