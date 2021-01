»I starten faldt jeg i søvn med fingrene på tastaturet«: Journalist tog lån i huset. Nu har han skabt en mediesucces

Der gik ikke lang tid, fra Morsø Folkeblad lukkede i efteråret 2019, til David Højmark besluttede selv at sørge for, at øen i Limfjorden fik sine daglige lokale nyheder. Og på den måde være med til at sikre, at borgerne i det lille lokalsamfund fortsat kunne følge med i, hvad der skete blandt de godt 20.000 indbyggere.

Den 48-årige morsingbo tog et lån i sit hus i Nykøbing Mors og lavede det digitale netmedie KunMors, der gik i luften 31. januar 2020. Her kan morsingboere følge med for 69 kroner om måneden – eller 49 kroner, hvis de tegner abonnement for hele året.

Og det går over al forventning. I dag har KunMors 1.040 abonnenter.