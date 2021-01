Se hvordan aviser verden over hylder USA's nye præsident

Verden over har avisforsiderne taget Joe Bidens erklæring om, at demokratiet har sejret, og at demokratiet er den egentlige vinder af præsidentvalget, i brug. I det hele taget fokuserer mange aviser på Bidens helende ord.

Og mange aviser bruger store plakatforsider med billeder af Biden til at markere hans tiltrædelse i Det Hvide Hus.

Vi tager en rundtur og starter med The New York Times, der som én af mange aviser bruger Bidens tale om demokratiet som vinder.

Og her er amerikanske The Wall Street Journal, der har valgt et citat af Biden, hvor han opfordrer til sammenhold og til at »gøre en ende på denne uborgerlige krig«. I sin tale fortsætter han sætningen med ordene: »Der spiller røde ud mod blå, land mod by, konservative mod venstreorienterede«.

Vi tager lige en sidste amerikansk avisforside, nemlig fra The Washington Post, der fremhæver Biden’s budskab om at bringe Amerika sammen og forene folket.