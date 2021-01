Så meget tjener mandlige tv-værter i DR mere end deres kvindelige kolleger

Der er ikke ligeløn mellem mandlige og kvindelige tv-værter. Sådan lød et af tv-vært Sofie Lindes budskaber, da hun som vært ved sidste års ’Zulu Comedy Galla’ satte fokus på manglende ligestilling mellem kønnene i mediebranchen.

Det budskab fik kulturminister Joy Mogensen (S) til at bede blandt andre DR om at redegøre for forskellen på lønningerne mellem mandlige og kvindelige værter.

Og det viser sig ifølge MediaWatch, som har fået aktindsigt i redegørelserne i Kulturministeriet, at mandlige tv-værter i DR i gennemsnit får 4,5 procent mere i løn end deres kvindelige kolleger. Forskellen mellem radioværters løn er mindre. Mandlige radioværter i DR tjener i snit 1,1 procent mere end kvindelige værter. 124 tv- og radioværter er medregnet i opgørelsen.

DR understreger i redegørelsen, at tallene dækker over en lang række forskellige niveauer af erfaring, kompetencer og markedsværdi, der er afgørende for værternes lønninger, der gør det vanskeligt at konkludere alt for meget ud fra lønningerne.