Presserådgiver for Biden stopper efter trusler mod journalist

En af præsident Joe Bidens presserådgivere i Det Hvide Hus er lørdag trådt tilbage efter at have truet en journalist.

Det oplyser Bidens talsperson, Jen Psaki, i en pressemeddelelse.

Ifølge en historie bragt i Vanity Fair opstod striden på grund af et romantisk forhold mellem den nu fratrådte presserådgiver i Det Hvide Hus, som hedder TJ Ducklo, og Alexi McCammond, der er journalist hos mediet Axios.

Det forhold ville journalisten Tara Palmeri fra mediet Politico skrive en artikel om - blandt andet på grund af etiske spørgsmål vedrørende forhold mellem journalister og Bidens pressehold.

Men for at få lagt historien ned forsøgte Ducklo at intimidere Palmeri med et telefonopkald, hvor han skal have brugt hårdt og nedsættende sprog.

»Jeg vil ødelægge dig«, sagde han til Palmeri ifølge to kilder, som udtaler sig anonymt til Vanity Fair.

I opkaldet beskyldte han angiveligt også Palmeri for at være ’jaloux’ på ham og McCammond.

Lover han vil opføre sig bedre

Ducklo undskyldte først sin opførsel og blev suspenderet, men er lørdag trådt helt tilbage.

»Der findes ikke ord, der kan beskrive min fortrydelse, forlegenhed og afsky over min egen opførsel. Jeg talte i et sprog, som ingen kvinde nogensinde burde høre fra nogen person - især i en situation, hvor hun blot forsøgte at gøre sit arbejde«, skriver Ducklo på Twitter.

Han lover også, at han fremover vil opføre sig bedre.

»Jeg er knust over at have bragt skam over og skuffet mine kollegaer i Det Hvide Hus og præsident Biden«, skriver han videre.

En talsmand for Axios har ifølge Reuters tidligere udtalt, at McCammond informerede sine redaktører om forholdet i november.

Hun blev herefter fjernet fra en redaktion, der dækker Det Hvide Hus.

ritzau