Efter hård kritik: TV 2 erkender én fejl i omdiskuteret dick pic-dokumentar

TV 2 svarer nu på den kritik, der de seneste dage har ramt deres nye dokumentar ’Alex undskylder dick pics’. En 15 minutter lang udsendelse, der følger den pornoafhængige komiker Alex Thelanders forsøg på at undskylde for at have sendt såkaldte dick pics til flere kvinder.

Ifølge kritikerne giver den korte dokumentar uimodsagt taletid til en krænker – og ikke de krænkede.

Kritikken af, at Alex Thelander ikke i tilstrækkelig grad bliver konfronteret med de krænkelser, han har begået mod de pågældende kvinder, bliver blandt andet fremført af en anden komiker, nemlig Sanne Søndergaard.

På Twitter skriver hun, at dokumentaren er »langt over grænsen for ansvarlig journalistik«.

Desuden kritiseres dokumentaren også for at vise et interview med en anden pornoafhængig mand, der har vist sig at være tidligere dømt for seksuel omgang med en mindreårig. Noget, som TV 2 inden premieren var bekendt med, men som de ikke oplyser i dokumentaren.

Sidstnævnte beklager TV 2 nu i et interview med Berlingske. Det faktum skulle de have gjort klart for seerne, siger Marie-Louise von Holstein, chefredaktør for TV 2 Echo og TV 2 Play Nyhederne. Hun mener dog ikke, det er sandt, at Alex Thelander får lov til at gå uimodsagt gennem dokumentaren.

»For os har det været vigtigt at sætte fokus på problemet med dick pics og få de mænd, der krænker, i tale. Som journalister har vi også pligt til at høre dem. Det er selvfølgelig ikke rart, for vi er jo alle sammen på ofrenes side. Men vi skal forstå, hvad det er for nogle bevæggrunde, krænkerne krænker ud fra«, udtaler hun til Berlingske.

Også Alex Thelander selv – der ligeledes kendte til mandens dom under optagelserne – har reageret på kritikken af samtalen med den dømte.

»Det var en utrolig ubehagelig samtale, jeg havde med ham, og vi var alle sammen ret rystede, da interviewet var ovre. Kunne jeg gøre det om, så ville jeg gøre det,« skriver han blandt andet i et opslag på Facebook.