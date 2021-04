Jyllands-Posten-formand om, at han sætter sig på magten: »Det er noget barnagtigt sludder«

Udskiftningen af bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, Lars Munch, er et led i et generationsskifte, siger formand for Jyllands-Postens Fond, Jørgen Ejbøl, i dette interview. Han bedyrer også, at han selv går af om tre år.