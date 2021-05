Dansk ungdomsmagasin sætter kyssende lesbisk par på forsiden

På forsiden af ungdomsmagasinet ’Vi Unge’ står et ungt par og kysser.

Med den ene hånd på den anden, og midt i et intimt kys – den ene læbe over den anden.

Kysset er et lille stykke dansk pressehistorie. Det er nemlig det første kyssende homoseksuelle par på forsiden af et dansk magasin.

Det fortæller chefredaktør for ’Vi Unge’, Nikita Hoffmann Andersen til TV 2.

»Det er jo heller ikke, fordi vi føler, at vi har skabt den dybe tallerken og nu gør noget sindssygt woke. Det er jo bare et par, der kysser. Det er ikke rocket science. Det er bare en kærlighedshistorie. Da vi lavede den, anede jeg ikke, at det var første gang, at et homopar kyssede på en forside, og det er heller ikke derfor, vi har lavet den«, siger Nikita Hoffmann Andersen til TV 2.

Det kyssende par er musiker Josefine Moody og model Augusta Valentine, som er kærester i virkeligheden, og i magasinet fortæller de om deres forhold, om at tilhøre en seksuel minoritet og om selv at have manglet nogen at spejle sig i som helt unge.

Flere dameblade og ungdomsmagasiner er gået fra at bringe artikler med skønhedstips og kageopskrifter til at være aktivistiske og politiske samt sætte fokus på temaer som fødende kvinders vilkår, og flere magasiner er også gået aktivt ind samtykkedebatten, og forsiderne får ofte meget opmærksomhed på sociale såvel som etablerede medier.

For nylig gjorde musikeren Billie Eilish sig bemærket på forsiden af den amerikanske udgave af magasinet Vogue, hvor hun var iført blonde-bh, korset og latexhandsker - meget modsat det tøj hun ellers plejer at gå. På sociale medier blev der diskuteret stort og småt om hendes valg af ’kvindeligt’ tøj.

»Hvis du går op i kropspositivitet, hvorfor ville du så tage korset på?«, spurgte Vogue hende. Billie Eilish’ svar var ganske klart: »Min ting er, at jeg kan gøre, hvad end jeg vil«, svarede hun.

Det er ikke kun kvinder, der kan lande på en forside af et kvindemagasin. Musiker og tidligere boyband-medlem Harry Styles blev den første mand på forsiden af Vogue, hvor han stod iført en kjole og guldringe. Det blev også debatteret.

I 2017 havde et italiensk magasin også et cover , hvor der var to fra samme køn, som kyssede. Forsiden minder meget om det danske kys på ’Vi Unge’-forsiden, men i stedet for to kvinder er det to mænd.

Endnu mere rabalder fik et italiensk sportsmagasin, SportWeek , to år tidligere, efter det havde et billede af to rugbyspillere kyssende på forsiden, med ordene »Hvem er bange for et kys«.

Det var der tilsyneladende mange, der ikke brød sig om og kommenterede med hadefulde beskeder på Instagram, skriver The Daily Mail.