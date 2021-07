Influencere efter Pfizer-vaccine: »Jeg gik en hel bryststørrelse op«

Få en Pfizer-vaccination - og få store bryster.

Rygtet har spredt sig i Norge, efter at historien har verseret på TikTok, skriver norske NRK, og læger kan nu fortælle, at der på en måde er lidt om snakken. Men de må også skuffe kvinder, der måtte drømme om den store brystskål: Effekten er en Askepot-effekt. Fortryllelsen varer kun kort, hvorefter alt bliver træt hverdag igen.

Det er især på det sociale medie Tiktok, at historien om de store bryster efter corona-vaccination huserer, og i Norge har historien taget fart, efter at en 17-årig influencer skrev, at hun kunne måle, at brysterne var blevet større.

»Jeg gik en hel bryststørrelse op«, uddyber kvinden ved navn Emma over for NRK, der ikke opgiver pigens efternavn for at skåne hende.

Og Emma, der fik flere hundrede reaktioner, er ikke alene. Også amerikanske unge skriver om det på Tiktok og andre sociale medier:

»omg, my b00bs did grow after i got the vaccine«, skriver en Tiktok-bruger: Mine bryster voksede faktisk.

Andre skriver, at de »troede, det var en joke, da de hørte om det«, men at de nu selv har oplevet det. Og selvfølgelig er der en norsk tøhø-type, der skriver, at han beder til Gud om, at »dama får den vaksina«.

Læger, også hos Pfizer selv, siger til NRK, at der ligger et gran af sandhed i historien: Lymfeknuderne kan hæve som reaktion på vaccinen, og det kan udløse skræk- eller drømme-scenariet, afhængigt af synsvinkel. De hævede lymfeknuder kan tvinge brysterne fremad og få dem til at syne større, men altså kun et par uger, mens kirtlerne er hævede, understreger lægerne.

Det er altså om at få nuppet den selfie i en fart, hvis man går med en drøm om mere svulmende bryster. Til gengæld er det en dårlig ide at investere i bikini eller nedringet sommerkjole, i den tro at der vil være fyld nok til hele sommeren.

Og den norske lægemiddelstyrelse understreger, at det er en mindst lige så dårlig ide at få foretaget en mammografi før en måned til halvanden efter corona-vaccinen: Omkring hver tiende vil typisk opleve hævede lymfeknuder, og det kan give fejlalarmer.

I strømmen af indlæg på sociale medier er der også kvinder, der har oplevet, at det ene bryst pludselig er blevet større end det andet, men de kan trøste sig, siger lægerne til NRK: Lymfeknuderne vil typisk hæve mest i den side, hvor vaccinen er givet. Asymmetrien vil forsvinde, når lymfeknuderne ikke længere er hævede, men fortryllelsen er det.