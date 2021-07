Den franske medieorganisation Reporters sans Frontières konstaterede i en rapport tidligere på året, at overvågningen af journalister griber om sig verden over, og at den ikke begrænser sig til autoritære regimer.

Tidligere på ugen fik organisationen, som arbejder for at fremme presse- og ytringsfriheden overalt i verden, yderligere syn for sagen med afsløringen af den israelske aflytningsteknologi Pegasus, som uden ejernes viden overtager kontrollen med deres mobiltelefon.