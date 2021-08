»Set udefra synes jeg, at det er et mærkeligt valg«: DR får kritik for valg af Løkke som vært

I onsdags sendte DR 2 første afsnit i Klaksvigstriden, en miniserie om en voldsom konflikt mellem Færøerne og Danmark i 1955, hvor befolkningen i Klaksvig ønskede at beholde en læge med nazistiske sympatier på sygehuset, som Lægeforeningen havde fyret. Vært og fortæller er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, og det har udløst kritik i en række medier.

Lars Løkke, der er gift færøsk og som også har sin hustru Sólrun med i udsendelsen, er nemlig samtidig i fuld gang med at skaffe de 20.000 vælgererklæringer, han skal bruge for at komme til folketingsvalg med sit nye parti, Moderaterne. De kritiske røster påpeger, at Lars Løkke kan bruge sit job som profileret tv-person til at høste opmærksomhed og stemmer til sit fremtidige politiske virke.

De Radikales medlem af Europa-Parlamentet, Karen Melchior, siger til Netavisen Pio:

»Set udefra synes jeg, at det er et mærkeligt valg, at man - på en eller anden måde - risikerer at blande sig i politik ved at vælge en aktiv politiker, som er i gang med et opgør med sit tidligere parti, som vært på et program. Hvis man synes, at Lars Løkke Rasmussen har en særlig ekspertise på området, så kan man jo invitere ham ind som ekspert. Jeg undrer mig over, hvordan DR er nået frem til, at Lars Løkke Rasmussen er den bedste vært på programmet«.

Også i fagbladet Journalisten får DR kritik. Lektor emeritus ved Roskilde Universitetscenter Michael Bruun Andersen siger:

»Efter min vurdering ser det betænkeligt ud. Ud fra et indholdsmæssigt synspunkt er det sådan set okay, fordi det ikke har direkte indflydelse på hans politiske virke, men jeg synes man burde have fundet en anden«.

Den holdning deler forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) Flemming Tait Svith, der mener, at det havde været et bedre journalistisk produkt, hvis politikeren blot var blevet interviewet som kilde.

DR’s redaktør for programmet Charlotte Kjørup Mauritzen skriver i en mail til Journalisten:

»Lars Løkke Rasmussen er valgt som fortæller i denne historiske DR 2-serie, fordi han har indgående viden om Færøerne og kender til Klaksvíkstriden i detaljer. Han kan samtidig give sagen ekstra perspektiv, da han som Danmarks tidligere statsminister har siddet som ansvarlig for Rigsfællesskabet«.