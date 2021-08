»Astrologi er mere end poppet pseudovidenskab«.

Sådan lød det blandt andet i programteksten til et nyt datingprogram på DR, ’Matchet på Mælkevejen’, hvor astrologer forsøger at regne kærligheden ud og sætte to personer sammen til et lykkeligt par.

Men programteksten var ikke retvisende, og DR har nu ændret i teksten, så den i stedet lyder: