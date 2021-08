Han blev fyret på TV3: Fodboldekspert lander nyt job hos konkurrenten

Fodboldseerne på TV 2 kan snart nyde godt af ekspertanalyser fra Peter Graulund.

Den tidligere professionelle fodboldspiller er nemlig ansat per 1. september, oplyser TV 2’s fodboldredaktør, Carsten Werge, ifølge Ekstra Bladet.

Graulund kommer på en fri transfer, da han for knap et år siden blev fyret som ekspert hos TV3, fordi han, ifølge arbejdsgiveren, befandt sig i en dobbeltrolle uden at have fået tilladelse.

Ifølge Nordic Entertainment Group, der står bag TV3, var Graulund involveret i agentarbejde i Superligaen, hvilket ikke var foreneligt med rollen som uvildig ekspert.

Graulund har fastholdt sin uskyld, og derfor skal parterne mødes i byretten næste år.

Men sagen har ingen betydning for Graulunds nye ansættelsesforhold hos TV 2:

»Vi har ansat Peter Graulund, fordi han passer perfekt på den profil, vi har søgt efter. Vi har vurderet, at der ikke er nogen former for interessekonflikter ved at ansætte Peter hos os«, siger TV 2’s kanalchef, Kristian Hyldgaard, til Ekstra Bladet.

TV 2 har opjusteret massivt på rettighederne til fodbold og har blandt andet sikret sig kampene for de danske hold i Europa League og Conference League, ligesom kanalen også har rettigheder til den italienske Serie A og den spanske La Liga.