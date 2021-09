Kritik fra ekspert: Borgmester bruger lokal tv-kanal til propaganda

Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp (S) har sat sig på sendefladen på Ishøjs lokale tv-station.

En redegørelse udarbejdet af kommunen viser, at borgmesteren har optrådt i TV-Ishøj 53 gange i perioden fra 28. februar 2020 til 2. marts 2021, skriver DR.

Politikere fra andre partier har sammenlagt optrådt 7 gange.

Ifølge DR er samtlige partier i Ishøjs byråd på nær borgmesterpartiet Ishøjlisten utilfredse med den ulige fordeling af taletid på kanalen TV-Ishøj.

Ishøj er den eneste kommune i Danmark med en tv-station. Kanalen er er finansieret af Ishøjs borgere og har i 2020 kostet 1,57 millioner kroner. Den er en del af Ishøj Kommune og har hjemme på rådhuset.

Propagandakanal

Borgmesterens optræden i TV-Ishøj modtager ikke kun kritik fra politiske modstandere, men også fra kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

Han kritiserer omfanget af borgmesterens taletid, og at han både har udlagt sin egen og andres politik. Roger Buch mener ikke, det er lovligt, og han kalder det misbrug af offentlige midler.

»Kanalen fungerer reelt set som en propagandakanal for borgmesteren«, siger Roger Buch til DR.

Borgmester afviser kritikken

Borgmesteren betegner kritikken fra de øvrige politikere og eksperterne som noget pjat.

»Jeg afviser det totalt. For det er da et fuldstændig vanvittigt synspunkt. Når du har noget, så skal du melde det ud. Det er for borgernes skyld«, siger Ole Bjørstorp til DR.

Han siger, at de mange indslag i 2020 skal tilskrives coronapandemien, hvor Ishøj havde det højeste smittetal. Hans forklaring er, at der blev sammensat en krisestab, hvor han i sin rolle som borgmester var den rette til at udtale sig.

15 af de 53 indslag var statusmøder om coronasituationen.

Ole Bjørstorp har været borgmester i Ishøj i mere end 20 år.