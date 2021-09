Hvis man tror, at de på TV 2 går rundt og gnider sig i hænderne over den krise og de dalende seertal hos DR Drama, tager man fejl. For selv om det med ’Badehotellet’ er lykkedes TV 2 at fravriste DR positionen som den tv-station, der kan samle befolkningen til dansk drama, begræder TV 2’s fiktionschef, Katrine Vogelsang, udviklingen på DR.

For lige præcis hvad angår tv-serier, opfatter hun DR som TV 2’s allierede i kampen mod de kommercielle tv-stationer og internationale streamingtjenester.