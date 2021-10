Lukningstruede DR-kanaler kan fortsætte

Radiokanalerne P6 og P8, som stod til at lukke ved årets udgang, får 15 millioner kroner årligt i 2022-2024 til at fortsætte, oplyser Kulturministeriet.

Et politisk flertal bestående af regeringen samt støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten er blevet enige om, at de to DAB-kanaler skal fortsætte, selv om de stod til at lukke og slukke ved årets udgang.

»Ved at bevare P6 Beat og P8 Jazz skaber vi ro om miljøerne omkring alternativ rytmisk musik og jazz. Samtidig får radiolytterne fortsat glæde af en journalistisk formidling af disse genrer, der går i dybden med fortællingen om musikken og kunstnerne«, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Kanalerne har gennem længere tid været en del af et politisk spil omkring DR’s økonomi. DR meldte i 2019 ud, at man havde planer om at lukke kanalerne. Det skete som led i en stor spareplan, der var foranlediget af den tidligere borgerlige regerings beslutning om at reducere DR’s økonomi markant.

I 2020 blev kanalerne reddet af en ekstrabevilling fra tidligere kulturminister Joy Mogensen (S). Nu stod kanalerne igen til at lukke ved årsskiftet, fordi der ikke var afsat penge på regeringens finanslovsudspil til kanalerne.

Ritzau