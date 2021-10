Kulturminister: Svært at forstå mangel på lytterkrav til Loud

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger på et samråd om Radio Loud, at hun mener, det er ærgerligt, hvor få lyttertal i målgruppen Radio Loud har haft.

»Selvfølgelig er det fuldstændigt utilfredsstillende, at vi har en offentligt finansieret radiokanal for masser af offentlige skattekroner, der har så få lyttere, som tilfældet er«, siger hun.

Ane Halsboe-Jørgensen er for første gang i samråd om den omdiskuterede radio, efter hun overtog ministerposten fra Joy Mogensen (S) i august.

Radio Loud, der siden har bebudet et navneskifte til 24syv, har for nyligt modtaget skarp kritik af Radio- og Tv-nævnet. For ikke at leve op til en række væsentlige punkter i sendetilladelsen.

Men et krav om et minimum antal lyttere var ikke en del af kontrakten. Og det undrer på bagkant ministeren, siger hun.

»I dag er det svært at forstå, at der ikke er lagt et krav ind om et mindste antal lyttere i Radio Louds sendetilladelse«, siger hun.

Halsboe-Jørgensen mener, at hele forløbet med Radio Loud gør, at politikerne i de kommende medieforhandlinger bør drøfte fremtidens medieudbud.

»Hele det her forløb, hele det her udbud, giver i mine øjne åbenlyst anledning til, at vi overvejer, hvordan vi gør det her fremadrettet«.

»Hvordan vi skruer den her slags udbud sammen, og hvilke krav, vi lægger ind«.

»Men jo også, hvorvidt vi overhovedet skal have den her slags udbud i fremtiden, og hvordan de i så fald skal strikkes sammen«, siger ministeren.

