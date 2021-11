Hvis Loud skifter navn til 24syv, vil kulturmedie lægge sag an mod Radio- og tv-nævnet

Mediet Heartbeats administrerende direktør, Le Gammeltoft, skriver tirsdag, at mediet vil lægge sag an mod Radio- og tv-nævnet, hvis det godkender en ansøgning fra den statsstøttede Radio Loud.

Radio Loud vil – efter Berlingske har indgået aftale om at overtage langt hovedparten af kanalen – skifte navn til 24syv samt ændre på forudsætninger, der var lagt ind i det offentlige udbud, det vandt i 2019.

»Hvis nævnet giver tilladelse til dispensation, er vi klar til at lægge sag an mod nævnet for brud på udbudsreglerne og statsstøttereglerne, da det betyder, at offentlige midler i vores øjne bruges konkurrenceforvridende. Havde udbuddet i sin tid set anderledes ud, var vi mange flere aktører, der ville havde afgivet bud. Og vinderen af udbuddet ville i så fald formentlig have været en helt anden end Radio Loud«, skriver Le Gammeltoft.

Foto: Valdemar Ren

Radio Loud modtager omkring 60 millioner kroner om året i statsstøtte til at drive sin kanal.

Udbuddet, som Radio Loud vandt, fokuserede på at kanalen med liveradio skulle ramme unge mennesker. Kanalen har dog ikke formået at tiltrække en mærkbar lytterskare og er flere gange målt til nul lyttere.

Radio Loud har i udpræget grad ikke levet op til betingelserne i udbuddet og skal nu levere en redningsplan for fortsat at modtage støtten.

Det er i den forbindelse, at Radio Loud vil skifte navn til 24syv og ændre i fokusset på liveradio og fokusere mere på podcasts.

Flere konkurrenter har stærkt kritiseret, at det vil betyde, at Berlingske vil kunne bruge offentlige kroner til konkurrere på podcastmarkedet. Offentlige kroner fra et udbud, hvor kravene var nogle helt andre.

»Berlingske Media vil altså bruge statslige midler til at konkurrere med private aktører. Politisk blev der sat penge af til live-radio, men pengene ender reelt med at gå til at konkurrere med private aktører på podcastområdet. Det er hamrende konkurrenceforvridende«, skriver Le Gammeltoft om det potentielle søgsmål.