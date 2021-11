Brandet har lidt »betydelig skade«: Her er Louds redningsplan

For at Radio Loud skal kunne genrejse sig, efter at brandet har lidt »betydelig skade« på grund af dårlig omtale, vil radiokanalen skifte navn til 24syv.

Sådan lyder det i den »redningsplan«, som Kulturradio Danmark, der står bag Radio Loud, har sendt til Radio- og tv-nævnet, der sidste måned rettede en sønderlemmende kritik af radioen.

SAGEN KORT Radio Loud Den landsdækkende dab-kanal gik i luften 1. april 2020. Stationen vandt i efteråret 2019 overraskende sendetilladelsen og den offentlige støtte på 260 millioner kroner foran Radio24syv. Ideen om en dab-kanal var ellers blevet etableret som en redningskrans til Radio24syv, der ikke ønskede at fortsætte på fm4-båndet, fordi kravet her var, at radioen skulle flytte til provinsen. Radioen har dog haft svært ved at tiltrække lyttere. I mange målinger har der slet ikke været nogen. Og nu får Loud kritik af Radio- og tv-nævnet for ikke at leve op til sine public service-forpligtelser. Vis mere

Radio og tv-nævnet har bedt Radio Loud om at rette op på en række mangelfulde områder. Blandt andet skal flere journalister placeres ude i landet, der skal være mere lytterinteraktion og mere liveindhold.

Ifølge redegørelsen fra Radio Loud, som Politiken har fået delvis aktindsigt i, og som Radio- og tv-nævnet skal behandle på et møde torsdag i denne uge, skal et nyt chatsystem og en synliggørelse af Loud-værternes e-mailadresser være med til at skabe bedre interaktion med lytterne.

Radio Loud planlægger også at oprette tre redaktioner, i Aalborg, Odense og Aarhus, hvor der vil blive placeret to journalister i hver by. Derudover skal der ifølge planen deles en stilling, så en »halv« medarbejder placeres i henholdsvis Thy og Syddanmark.

I planen fra Radio Loud fremgår det, at et navneskifte til 24syv allerede blev diskuteret i ledelsen på et møde i slutningen af juni. Radio Loud ønsker ifølge kanalens redegørelse ikke at »genskabe« det tidligere Radio24syv, men vil i stedet lade sig inspirere af »det bedste« fra den nu lukkede radiokanal.

Ud over at forholde sig til navneskifte og planen for at rette op på de mangler, som tidligere er blevet påpeget, skal Radio- og tv-nævnet på mødet også tage stilling til Berlingske Medias planer om at opkøbe 91 procent af aktierne i radiokanalen.

Radio Loud har frem til begyndelsen af februar til at implementere ændringerne, såfremt redningsplanen bliver godkendt af Radio- og tv-nævnet.