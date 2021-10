Først kom Radio- og tv-nævnet med en sønderlemmende kritik af Radio Loud, og nu slår medieordførerne på Christiansborg også hårdt ned på den udskældte dab-kanal.

I et samråd i Folketingets Kulturudvalg løb der en rød tråd gennem de spørgsmål, der blev stillet til kulturministeren: Hvad er de mere end 100 millioner støttekroner, som Radio Loud har modtaget, siden kanalen gik i luften sidste år, blevet brugt på?

Ifølge Radio- og tv-nævnets kritik har radioen været for dårlig til at placere journalister ude i landet, der har ikke været kontakt med lytterne, og så har Loud for få liveudsendelser. Flere partier undrer sig over, hvad publicservicestøtten er gået til, hvis radioen ikke har leveret varen.

»Hvad pokker er der sket med alle de penge, som er proppet ind i Radio Loud«, spurgte Søren Søndergaard, medieordfører for Enhedslisten:

»Det ser ud, som om – det kan være, man tager fejl – der er forsvundet penge til nogle projekter, som rent faktisk ikke er blevet gennemført. Det synes jeg er meget utilfredsstillende. Og i alle andre sammenhænge ville vi gøre noget ved det«, lød det fra Søren Søndergaard, der fik opbakning fra blandt andet Konservative og Dansk Folkeparti.