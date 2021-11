Jes Dorph får medhold i klage over advokatfirma

Tidligere tv-vært Jes Dorph-Petersen har fået medhold i et af tre klagepunkter over advokatfirmaet Norrbom Vindings undersøgelse af seksuelle krænkelser på TV 2.

Advokatfirmaet skal nu betale en bøde på 20.000 kroner til Jes Dorph-Petersen, der blev fyret på baggrund af undersøgelsen i januar, har Advokatnævnet afgjort, skriver Journalisten.

Norrbom Vindings orientering af Jes Dorph-Petersen før hans samtale med advokaterne tilsidesætter god advokatskik, mener et flertal på 9 ud af nævnets 15 medlemmer.

Advokatnævnet lægger i sin afgørelse blandt andet vægt på, at advokatfirmaet ikke havde givet Jes Dorph-Petersen ordentligt besked om hvilken lovgivning og hvilke bestemmelser, advokaten på forhånd vurdere kunne være overtrådt. Han fik heller ikke oplyst, at Norrbom Vinding allerede havde vurderet, at de indberetninger, sagen drejede sig om, under alle omstændigheder lå så langt tilbage, at de var strafferetligt forældede.

»Den proces, TV 2 og Norrbom Vinding udsatte mig for, var ikke i orden. Som det fremgår af Advokatnævnets afgørelse, var dele af den faktisk ulovlig«, skriver Jes Dorph Petersen i en kommentar til Journalisten.

To andre klagepunkter, at bevisvurderingen var kritisabel, og at der uberettiget er indhentet personlige oplysninger, behandlede nævnet ikke. Det ligger uden for dets mandat, lyder det.

Jes Dorph Petersen blev fyret efter undersøgelsen, da TV 2 ikke mente, han kunne fortsætte som vært på stationen. Derefter blev han afskediget hos sin arbejdsgiver Nordisk Film TV. Den 62-årige journalist blev i forbindelse med undersøgelsen af kulturen på TV 2 anklaget af to tidligere praktikanter for sexkrænkelser i privat regi i 2001 og 2003.

Advokat i Norrbom Vinding Yvonne Frederiksen siger i en udtalelse på advokatfirmaets hjemmeside, at hun er »meget overrasket« over nævnets konklusion. Hun vil nu overveje, om kendelsen skal indbringes for domstolene.

Jes Dorph-Petersen afventer fortsat kendelse i en anden klagesag over advokatfirmaet hos Datatilsynet. Klagen lyder på, at Norrbom Vinding brød loven om persondatabeskyttelse.

I maj startede han sit eget mediefirma ved navn Tankegods. Her står han til rådighed med presserådgivning og som ordstyrer, foredragsholder, interviewer og tekstskriver.

ritzau