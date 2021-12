En dårlig kopi? Først tog de navn og logo. Nu snupper omdiskuteret radio også følgerne fra 24syv

Trods massiv kritik fra folkene bag det lukkede Radio24syv fortsætter Radio Loud med at krabbe sig ind på brandet.

Når Loud til januar skifter navn til 24syv, er det ikke bare navn og grafik fra den lukkede taleradio, som Loud overtager. Radioen, der blot har 5.000 følgere på Facebook, overtager samtidig med navneskiftet også Radio24syvs facebookside med omkring 135.000 følgere, skriver Mediawatch.

»Det er, fordi vi prøver at lave 24syv, der havde et stort antal følgere, som vi forsøger at få ind i vores verden og se, om vi kan få vækket dem igen. Det er jo en kæmpe gave til os, som vi håber baner vejen til lyttere og til folk, der vil høre om det nye 24syv«, siger programchef Simon Andersen til Mediawatch.

Ambitionen er at gøre så mange som muligt af de gamle fans af Radio24syv til fans af det nye 24syv, selv om flere af dem er stærkt kritiske over for Radio Loud og navneskiftet.

I sidste uge kom det frem, at Radio Loud har lavet et nyt grafisk design til sine radioprogrammer, der læner sig meget op ad Radio24syvs design. Det undrede grafikeren bag, Tobias Røder, sig noget over. For det er ikke ham, der står bag grafikken på det nye 24syv. Han kalder det nye design en bevidst dårlig kopi.

Gravskænderi

Navneskiftet har også udløst massiv kritik fra flere af cheferne på det lukkede Radio24syv. Tidligere programchef Mads Brügger, der i dag er chefredaktør på onlinemediet Frihedsbrevet, har talt om gravskænderi:

»Jeg er ked af, at navnet skal forbindes med den katastrofe, som Loud er. Der synes jeg, at man skal lade de døde hvile i fred«, sagde han, da ønsket om navneskiftet kom frem.

Og fra den tidligere chefredaktør på Radio24syv Jørgen Ramskov, der er i dag er direktør for Producentforeningen, lød det:

»Man har et brand, der i dag ikke er ret meget værd for at sige det pænt. Så vil man prøve at klæde sig i et brand, der var noget fantastisk, og som man ikke er i nærheden af og aldrig nogensinde kommer i nærheden af. Lad nu Radio24syv stå, og skab noget selv, altså«.

Men Radio- og tv-nævnet har godkendt navneskiftet, og Radio Loud fortsætter i det nye år som 24syv med 65 millioner årlige støttekroner i ryggen.