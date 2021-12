Chef på DR er færdig »efter klar overtrædelse af fælles spilleregler«

DR har onsdag indledt en personalesag mod en chef, der har overtrådt DR’s kodeks for god adfærd. På den baggrund stopper vedkommende i DR.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Generalsekretær i DR Maria Rørbye Rønn siger, at det er nødvendigt at sætte foden ned, når nogle ikke overholder de fælles spilleregler.

»Set i lyset af den opmærksomhed, der har været på arbejdspladskultur i den seneste tid - både i og uden for DR - er der ingen chef i DR, der kan være i tvivl om, hvad god adfærd er i DR. At det alligevel sker, bekræfter mig i, at vi skal fastholde vores fokus på at ændre kulturen i alle dele af DR, og at vi skal handle, hvis nogen overtræder spillereglerne«, lyder det.

Hun er »oprigtigt ked af, at der er nogen, der har måttet opleve en grænseoverskridende adfærd«.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken chef der er tale om, hvilket ledelsesansvar vedkommende har, eller hvilken slags adfærd der er tale om, fordi der er tale om en personalesag. Den pågældende chef bekræfter dog selv sin opsigelse i et opslag på Facebook onsdag eftermiddag.

Han tager det fulde ansvar og forklarer, at baggrunden er en episode, hvor han har været så fuld, at han mistede dømmekraften, lyder det.

Den pågældende skriver, at han har et problem med alkohol, og han er efterfølgende er begyndt i behandling for at være sikker på, at det ikke gentager sig. Han forstår til fulde DR’s ledelse og giver i opslaget sin uforbeholdne undskyldning.

I pressemeddelelsen siger også Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, at den pågældende chef har opsagt sin stilling.

»Forelagt sagen og oplyst om de personaleretslige skridt, som DR har igangsat, har chefen valgt at sige op. Vi handler, når de fælles spilleregler klart overtrædes, og det blev de i dette tilfælde«, lyder det.

