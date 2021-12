Journalister er uforstående, men kulturminister har »fuld tiltro« til ny formand

Den nye formand for Medienævnet, der har til opgave at uddele mediestøtte, er advokat og mediejurist Vibeke Borberg.

Valget vækker opsigt, fordi Vibeke Borberg som advokat repræsenterer to webshopejere, der har lagt sag an mod Berlingske efter en stribe artikler. Det har fået flere til at sætte spørgsmålstegn ved, om hun er den rette til at uddele støtte.

»Så Vibeke Borberg, der har repræsenteret to webshopbagmænd, som har sagsøgt Berlingske, skal være formand for det nævn, der uddeler mediestøtte ... Hvordan kan det lade sig gøre«, spørger blandt andet Rasmus Bendtsen, der er nyhedsredaktør på Finans, i et opslag på Twitter.