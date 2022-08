Kære medier. Lav nu et flot hul i betalingsmuren op til valget

Et nyvalg til Folketinget ventes dette efterår. Det bliver et spændende, men også svært valg at dække. Det falder midt i en række alvorlige samfundskriser, store politiske konflikter og en vrimmel af nye partier og partiafhoppere, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.