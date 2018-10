Torsdag er det international slipse-dag: Sådan klæder du dig som Søren Pind, Mads Brügger og Melania Trump Slipset er under pres og opfattes af mange som symbol på alt fra økonomisk kriminalitet til giftig maskulinitet. Det får dog ikke slipseentusiaster til at droppe halspynten, og i dag vil de fejre slipset dag.

Torsdag er det slipsets festdag. Det mener i hvert fald en voksende gruppe entusiaster, der hylder den tynde flagrende beklædningsgenstand hvert år 18. oktober på International Necktie Day.

Ideen stammer fra Kroatien, hvor man har en stolt tradition for at bære kravat, og festdagen skyldes Academia Cravatica, som holder liv i fortællingen om det kroatiske folks brug af halsklud.

Organisationen anerkender, at Frankrig og England også har spillet en væsentlig rolle for udbredelsen af kravatten og slipset til resten af verden.

Det er en ærefuld mission, kroaterne er på, for det er ikke let at være slips for tiden. Det er svært at få lov til at hænge i fred uden at blive tillagt alle mulige motiver og gjort til symbol for økonomisk kriminalitet, politiske rævekager eller giftig maskulinitet. Slipset er presset og en truet art i et samfund, som går afslappet klædt og holder casual Friday hele ugen.

Fakta Slips Før der var slips, var der halsbind og tørklæder. I 1800-tallet blev de til en kravat og udviklede sig gradvis til det, vi kender som slipset – en lang sammenfoldet stofstrimmel, der bæres om halsen, under skjortens krave. Slipset var i generationer mandens stort set eneste måde at pynte sig på med farver, mønstre og stoffer, der ellers ikke er en del af den traditionelle herregarderobe. Samtidig blev slipset i visse kredse opfattet som symbol på konservatisme og etablerede magtstrukturer. Det var både en del af hverdagsbeklædningen og obligatorisk festtøj. Slipset er i moderne tid jævnligt blevet spået en snarlig død, men er blevet genopfundet gang på gang. Det samme gælder slipsets nære slægtning, butterflyen. Vis mere

Bare se på hvidvasksagen i Danske Bank. En simpel søgning på sociale medier afslører, at udtryk som ’banditter i habitter’ anvendes hyppigt, og den slags forbrydere går altid med slips. Også i forbindelse med #MeToo-bevægelsen har de gamle teorier om slipsets rolle som maskulint magtsymbol fået nyt liv.

Vigtige detaljer

Men hvorfor overhovedet gå med slips, hvis det kan sætte bæreren i så dårligt lys?

Det er Maria Mackinney-Valentin i gang med at undersøge. Hun er lektor ved Institut for Bygningskunst og Design på Kunstakademiets Designskole i København og har et forskningsprojekt om slipsets rolle i dag.

Hun undrede sig over, at nogen vælger at gå med slips, når de ret beset ikke behøver. Det ser ubekvemt ud, og slipset har i sig selv ikke noget formål. Det varmer ikke og hjælper heller ikke med at dække andre af kroppens basale behov.

Med disse tanker på blokken har Maria Mackinney-Valentin interviewet en række mænd, som går med slips. Ikke fordi de er underlagt en dresscode, men fordi de kan lide det.

Det er kendte slipsetyper som eksminister Søren Pind, radiochefen Mads Brügger og Martin Bigum, der anses for at være den eneste danske kunstner, der går med slips.

Modeforskeren har desuden talt med mænd, der dyrker gentleman/dandy-looket til mindste detalje.

»Man siger, at djævelen er i detaljen, og der ligger mange subtile koder i slipset. Bredden, typen af knude, striberne, det er meget nørdet og går for nogle helt ned til vævningen af materialet«.

Samtalerne viser, at slipset i høj grad er en form for tilbehør, som mænd bruger til at pynte sig med.

»Det er mænd, der gør sig umage. De tager slips på, fordi det betyder noget for dem selv, og det sender et signal til dem, de skal møde. Det er et tegn på respekt og et opgør med hele casual-tanken. Jeg synes, det er en fin pointe, at man gør sig umage over for andre og kommer dem i møde. Det kan vi alle lære noget af i sociale- og samfundsmæssige sammenhænge«, mener Maria Mackinney-Valentin.

Hvad angår #MeToo-diskussionen, hvor slipset jævnligt anvendes til at udstille mænds position i samfundet, gør de interviewede mænd en dyd ud af at ’tage slipset tilbage’ og fejrer det maskuline symbol på deres egne præmisser, ikke fordi andre mener noget om det.

Brede eller tynde?

Slipset har siden 1960’erne levet en omtumlet tilværelse i modebilledet.

Ungdomsoprøret rev slipset af mange hverdagsmænd og ruskede op i traditionerne.

Diverse subkulturer fra new wave og disco til indierock og yuppier har dyrket slipset både alvorligt og ironisk.