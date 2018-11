Guld, lir og nostalgi: Den amerikanske designer Jeremy Scott står bag nyt kulørt samarbejde mellem Moschino og H&M Jeremy Scott elsker at bruge sit design til at fodre en form for nostalgisk længsel efter ikke-oplevede begivenheder. Nu pirrer han modens korttidshukommelse.

Den britiske avis The Guardian bragte forleden en artikel, der beskriver, hvordan hjemmebrændte cd’er i en kort periode var en vigtig del af det at være musikfan. Man kunne komme langt med en cd-r, som skiverne hedder, og for generationen af musik- og filmfans, der blomstrede omkring årtusindskiftet, var de tomme skiver vejen til lykke og kunne fyldes med masser af musik. (Anderledes så det ud for musikbranchen).

Artiklen konstaterer til gengæld, at hjemmebrænding af cd’er i dag er en lige så stendød aktivitet som at betale via girokort på posthuset. Mange computere har end ikke et drev til at brænde informationer på en cd-skive, og streaming har ædt musikmarkedet.

Jeg tænkte på artiklen, mens jeg bladrede i den nye kollektion, som Moschino har lavet sammen med H&M. Det italienske modemærke er årets samarbejdspartner for den svenske gigant, og tøjet rammer udvalgte butikker næste torsdag.

Serien indeholder blandt andet dunjakker og bukser med blanke cd-skiver som motiv. I 2018! På et tidspunkt, hvor mediet stort set er afgået ved døden.

Det er Moschino-designeren Jeremy Scott, der har ansvaret for udtrykket, og efterhånden som jeg arbejdede mig gennem hans bling og guld og print, blev det tydeligt, at han dyrker en form for hypernostalgi.

Et andet sted i H&M’s showroom hænger ishockeytrøjer med Mickey Mouse på maven og pilotjakker med MTV’s logo. Hvornår var det lige, den tv-kanal sidst betød noget i den brede popkultur? Måske i første halvdel af 00’erne, da man stadig kunne støde på en musikvideo og ikke kun realityprogrammer.

Jeremy Scott Amerikansk modedesigner, født 8. august 1975 i Kansas City.

Uddannet på Pratt Institute i New York og har siden arbejdet både i Paris og Milano med sit eget mærke og fra 2011 som kreativ chef for Moschino.

Parallelt samarbejder Jeremy Scott med bl.a. Adidas om glamourøst sportstøj og ­ lavede bl.a. gyldne sneakers med vinger. Han er kendt for sin generøse brug af guld og lir og har især mange fans inden for ­ musikverdenen.

lavede bl.a. gyldne sneakers med vinger. Han er kendt for sin generøse brug af guld og lir og har især mange fans inden for musikverdenen. Jeremy Scott har base i Los Angeles.

H&M vs. Moschino-kollektionen ­ udkommer torsdag 8. november i udvalgte butikker og online. I Danmark har kun H&M på Strøget i København både herre-og ­ damekollektionen. Vis mere

Blockbuster-arrangement

Jeremy Scott, 43, jonglerer med sin egen nostalgi i forhold til perioder i musik, medier og mode, som korttidshukommelsen har glemt. Han skal nu overbevise et publikum, der formentlig er yngre end ham selv, om, at det er sjovt. Han skal vække en form for nostalgisk længsel efter ikke-oplevede begivenheder.

Han placerer MTV-logoet som begyndelsen på ordet Moschino. Han laver dunjakker dækket af guldpailletter, som ville have pyntet på ’clubkids’ i 00’erne, og han fik sørget for, at H&M afviklede lanceringen af kollektionen med et blockbuster-arrangement i New York, hvor catwalken var pyntet op, så den lignede Times Square.

Ikke Times Square, som pladsen ser ud i dag med god, hyggelig familieunderholdning, liggestole og kæderestauranter. Nej, Times Square fra dengang, Jeremy Scott kom til New York, og en af de dragende lysreklamer viste et stort MTV-logo.

Det anses i modebranchen som et scoop, at H&M har dette samarbejde netop nu. Svenskerne slår sig hvert år sammen med et anerkendt modemærke og skaber en fælleskollektion, der typisk gør dyrt mærkevaretøj billigere. De har tidligere på den måde danset kinddans med Versace, Karl Lagerfeld, Kenzo, Stella McCartney, Marni m.fl.

At lege med Moschino netop nu er den sikre vej til at skrue opmærksomheden op på maks. og skabe køer. Jeremy Scott er varm, og han har udviklet sig til et stykke popkultur.

Han ikke bare bruger kendte symboler og logoer og laver tasker med de gyldne buer fra McDonald’s. Han dyrkes også selv som idol af en dedikeret fanskare.

Han omtaler ligefrem sine kunder som fans, og når man kender priserne på Moschinos normale kollektioner, kan man roligt gå ud fra, at en del af disse tilhængere primært kender hans arbejde og bevidste fjollerier fra Instagram og sjældent bærer noget af tøjet.

Det er her, H&M kommer ind i billedet.

»Kollektionen er en gave til mine fans«, siger Jeremy Scott i en pressemeddelelse, hvor han understreger, at det ikke bare er arkivstykker, han har vækket til live, der er tale om nyheder i samme kulørte stil som hans øvrige arbejde.