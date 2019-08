Verdens største modehuse har underskrevet en pagt: Nu vil modeindustrien være bæredygtig. Det siger den i hvert fald

Præsident Macron har forud for G7-topmødet præsenteret en pagt, hvori 150 af verdens største modehuse forpligter sig til at arbejde mod mere bæredygtighed. Dog er der ingen konsekvenser, hvis de ikke lever op til målene, forlyder det.

150 modehuse og brands har underskrevet den franske præsident Macrons såkaldte modepagt, som skal fremskynde modebranchens bæredygtige omstilling. Fashion Pact består af en række målsætninger, modebranchen skal arbejde hen imod for at begrænse belastningen af miljøet.

Blandt underskriverne er Chanel, Adidas, Nike, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Burberry, Zara og danske Bestseller.

I april bad den franske præsident Francois-Henri Pinault, direktør for Kering, der blandt andet ejer modehusene Gucci, Yves Saint-Laurent og Balenciaga, om at samle de mest betydningsfulde aktører i modebranchen for at formulere nogle målsætninger, der skal reducere branchens påvirkning af miljøet. Målet er at forpligte modehusene i forhold til en række bæredygtige mål med fokus på områderne klima, biodiversitet og verdenshavene.

Forud for G7-topmødet i denne uge deltog blandt andre direktør for Danish Fashion Institute Eva Kruse i præsentationen af den nye Fashion Pact i Élysée-palæet, som indtil videre 32 firmaer og omkring 150 brands har tilsluttet sig.

»Fashion Pact er et kæmpestort skridt for branchen og planeten. Mit håb er, at flere virksomheder tilslutter sig aftalen hen over de næste måneder, og at den kommer til at gøre en mærkbar forskel ved at accelerere branchens bæredygtige omstilling«, siger hun til Fashion Forum.

Ifølge The New York Times skal firmaerne, der har skrevet under, være med til at begrænse udledningen af drivhusgas og styrke brugen af vedvarende energi. Hvert år skal modehusene frivilligt indberette deres fremskridt, men ifølge avisen får det ingen konsekvenser, hvis man ikke når sine mål.

»Det her handler ikke om kontrol«, siger Kerings chef for bæredygtighed, Marie-Claire Daveu, til The New York Times.

»Men ved at forpligte sig til større gennemsigtighed er der et incitament for firmaerne i pagten til at holde sig til målene og ikke sakke bagud«.

Også Bestsellers direktør, Anders Holch Povlsen, deltog i præsident Macrons præsentation af pagten i Elysée-palæet, skriver firmaet på sin hjemmeside.

Danske Bestseller lancerede sidste år en ny strategi, der blandt andet indebærer, at 30 procent af den bomuld, koncernen bruger, skal være økologisk i 2025.