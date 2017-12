Fremad: Glødende protestsangere hvirvlede et boldtræ mod Donald Trump

Protestsangen er vendt tilbage for fuld styrke i år. Nu er det ikke kun hiphopperne, der spytter utilfredsheden ud i rim, men også rock, pop og country har for alvor meldt sig ind i modstandsbevægelsen eller kommenteret de store overskrifter.

Årets 31 bedste sange Nr. 31: Jay-Z: The Story of O.J. Nr. 30: The Weather Station: Kept It All To Myself Nr. 29: Kelela. Waitin' Nr. 28: DJ Khaled (ft. Rihanna & Bryson Tiller): Wild Thoughts Nr. 27: Jason Isbell: White Man's World Nr. 26: Selena Gomez: Bad Liar Nr. 25: Cardi B: Bodak Yellow Nr. 24: Tyler, the Creator: See You Again Nr. 23: Katinka: Vi er ikke kønne nok til at danse Nr. 22: Marvelous Mosell: Antikommerciel masseappel Nr. 21: Kendrick Lamar: DNA Nr. 20: Nelson Can: Break Down Your Walls Nr. 19: The National: The System Only Dreams in Total Darkness Nr. 18: SZA: Normal Girl Nr. 17: Sampha: (No One Knows me) Like the Piano N.r 16: Yaeji: Drink I’m Sippin' On Nr. 15: Sort Sol: Stor langsom stjerne Nr. 14: Mount Eerie: Real Death Nr. 13: Calvin Harris feat. Frank Ocean og Migos: Slide Nr. 12: Søren Huss: Achilles Nr. 11: J. Hus: Common Sense Nr. 10: Kurt & Courtney: Over Everything Nr. 9: Loyle Garner: Ain’t Nothing Changed Nr. 8: Hurray For The Riff Raff: Pa’lante Nedtællingen fortsætter hele december. Vis mere

En af de sange, der slog ned i nutidens smertepunkter og samtidig trak perspektiver gennem den amerikanske historie midt i et splittet USA var Hurray For The Riff Raffs ’Pa’Lante’.

På Pa’lante tænder Segarra for historiens lange lys og synger om at være udstødt og tabt ned i samfundets sprækker

Alynda Segarra er nuyorican. Det kalder puertoricanere i New York sig selv. Hun er queer, singersongwriter og den stærke stemme, der får Hurray For The Riff Raff til at gløde af vrede.

Efter flere år som folkemusikalsk vagabond og en tid i New Orleans’ musikalske gadekryds, er hun vendt tilbage til fødestedet i The Bronx. Og set gentrificeringen æde sin kultur op.

Det har hun skrevet den fremragende ’Rican Beach’ om. Men på 'Pa’lante' tænder Segarra for historiens lange lys og synger om at være udstødt og tabt ned i samfundets sprækker.

Segarra vil være noget, »just be something«, trods udstødelse og ydmygelse gennem generationer:

»Colonized, and hypnotized, be something/ Sterilized, dehumanized, be something/ Well take your pay/ And stay out the way, be something«.

»Pa’lante« betyder fremad! Det råber hun efter et valsende sidespring, så man mærker brystkassen svulme.

I et år, hvor Donald Trump svigtede Puerto Rico efter stormen Maria og generelt lod den hvide mands følelse af overherredømme få god plads i den offentlige debat i USA, er Hurray For The Riff Raff et hvirvlende boldtræ kastet gennem luften. Med sigte på magthaverne.