»She thinks you love the beach, you're such a damn liar«: Årets bedste sang hævede sig højt over de andre popsange om ulykkelig kærlighed og frihedslængsel

»She thinks you love the beach, you're such a damn liar«:

Oh, Lorde!

Hun stillede sig helt hen til kameraet og med Kate Bush-intensitet i sit blik åbnede hun 2017 op til et sted, hvor begejstringen slås med melankolien. Til dét punkt i ungdommen, hvor en ulykke stadig sidder i kroppen og et nyt eventyr skal til at tage form.

Årets 31 bedste sange Nr. 31: Jay-Z: The Story of O.J. Nr. 30: The Weather Station: Kept It All To Myself Nr. 29: Kelela. Waitin' Nr. 28: DJ Khaled (ft. Rihanna & Bryson Tiller): Wild Thoughts Nr. 27: Jason Isbell: White Man's World Nr. 26: Selena Gomez: Bad Liar Nr. 25: Cardi B: Bodak Yellow Nr. 24: Tyler, the Creator: See You Again Nr. 23: Katinka: Vi er ikke kønne nok til at danse Nr. 22: Marvelous Mosell: Antikommerciel masseappel Nr. 21: Kendrick Lamar: DNA Nr. 20: Nelson Can: Break Down Your Walls Nr. 19: The National: The System Only Dreams in Total Darkness Nr. 18: SZA: Normal Girl Nr. 17: Sampha: (No One Knows me) Like the Piano N.r 16: Yaeji: Drink I’m Sippin' On Nr. 15: Sort Sol: Stor langsom stjerne Nr. 14: Mount Eerie: Real Death Nr. 13: Calvin Harris feat. Frank Ocean og Migos: Slide Nr. 12: Søren Huss: Achilles Nr. 11: J. Hus: Common Sense Nr. 10: Kurt & Courtney: Over Everything Nr. 9: Loyle Garner: Ain’t Nothing Changed Nr. 8: Hurray For The Riff Raff: Pa’lante Nr. 7: Timber Timbre: Sewer Blues Nr. 6: The Minds of 99: Ung Kniv Nr. 5: The War On Drugs: Nothing To Find Nr. 4: Julien Baker: Turn Out The Lights Nr. 3: Drake: Passionfruit Nr. 2: Gilli: Habibi Aiwa Nr. 1: Lorde: Green Light Vis mere

Du skal bare lige have raset ud først:

»I do my makeup in somebody else's car/ We order different drinks at the same bars/ I know about what you did and I wanna scream the truth/ She thinks you love the beach, you're such a damn liar«.

Bagefter læne du dig ud af bilens tagvindue og mærker det house-klaver, der som et befriende kavaleri kommer til undsætning og sætter euforien fri i blodet. Og pludselig falder lyset anderledes på verden:

»But I hear sounds in my mind/ Brand new sounds in my mind/ But honey I'll be seein' you wherever I go/ But honey I'll be seein' you down every road/ I'm waiting for it, that green light, I want it«.

Derefter går der ikke lang tid, før du danser på biltaget i triumf.

Med 'Green Light' gav 20-årige Lorde fra New Zealand en hel generation den ekstatiske hymner, der altid er brug for. Når man skal rive kærlighedens plaster af.

Som sangskriver træder hun ind på den helt store scene. Med blandingen af tristesse og begejstring, af poetisk bid og musikalsk centrifugalkraft har Lorde skrevet en popklassiker.

En sang, der hævede sig højt over de hyldemeter af popsange om ulykkelig kærlighed og frihedslængsel.

En sang, der mange år frem i tiden vil give samme elektriske sus fra sig, når den næste unge kvinde eller mand sidder med mascaren løbende ned ad kinderne og trænger til at rive et hul i virkeligheden.

Et hul man kommer videre igennem.