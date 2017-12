Årets 31 bedste sange

Nr. 31: Jay-Z: The Story of O.J.

Nr. 30: The Weather Station: Kept It All To Myself

Nr. 29: Kelela. Waitin'

Nr. 28: DJ Khaled (ft. Rihanna & Bryson Tiller): Wild Thoughts

Nr. 27: Jason Isbell: White Man's World

Nr. 26: Selena Gomez: Bad Liar

Nr. 25: Cardi B: Bodak Yellow

Nr. 24: Tyler, the Creator: See You Again

Nr. 23: Katinka: Vi er ikke kønne nok til at danse

Nr. 22: Marvelous Mosell: Antikommerciel masseappel

Nr. 21: Kendrick Lamar: DNA

Nr. 20: Nelson Can: Break Down Your Walls

Nr. 19: The National: The System Only Dreams in Total Darkness

Nr. 18: SZA: Normal Girl

Nr. 17: Sampha: (No One Knows me) Like the Piano

N.r 16: Yaeji: Drink I’m Sippin' On

Nr. 15: Sort Sol: Stor langsom stjerne

Nr. 14: Mount Eerie: Real Death

Nr. 13: Calvin Harris feat. Frank Ocean og Migos: Slide

Nr. 12: Søren Huss: Achilles

Nr. 11: J. Hus: Common Sense

Nr. 10: Kurt & Courtney: Over Everything

Nr. 9: Loyle Garner: Ain’t Nothing Changed

Nr. 8: Hurray For The Riff Raff: Pa’lante

Nr. 7: Timber Timbre: Sewer Blues

Nedtællingen fortsætter hele december.

