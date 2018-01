Farvel til en legende: Elton John indstiller karrieren efter verdensturné

For den nette sum af 300 kroner i timen kan gymnasieelever betale sig til et 12-tal for en aflevering uden selv at skulle åbne en bog.

Bag det tilbud står virksomheden Fixminopgave.dk, og timeprisen varierer efter, hvilken karakter eleven ønsker sig, og hvilken type opgave der er tale om.

Men nu skal der sættes en stopper for den form for snyd, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Berlingske i dag.

»Det er stærkt provokerende og ødelæggende for vores uddannelsessystem, at man kan købe sig til sine karakterer. Og når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan indføre et forbud«, siger ministeren til avisen.