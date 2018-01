»Det er unfair, at de kan slippe udenom«: Musikbranchen får hovedpine af YouTubes støt stigende popularitet YouTube hitter – dog ikke hos musikerne. De vil have flere penge fra videodelingstjenesten, som selv påstår, at de betaler deres til danske kunstnere.

Da danske musikere år tilbage erklærede krig mod YouTube, havde under halvdelen af befolkningen været forbi nettjenesten.

Siden har mange flere opdaget YouTubes overflødighedshorn af musik i alle genrer og alverdens andre videoer.

YouTube Den amerikanske videotjeneste har i omegnen af 800 millioner brugere. Nogle deler og producerer selv, men de fleste nøjes med at se videoer på YouTube. Platformen blev stiftet i 2005 af tre tidligere medarbejdere fra betalingstjenesten PayPal. Allerede året efter købte Google virksomheden for knap 10 milliarder kroner.

En ny undersøgelse, som analysebureauet YouGov har lavet for rettighedshaverne i Koda, viser, at hele 68 procent af danskerne i dag har lyttet til musik på YouTube. Og ifølge den årlige medierapport fra DR Medieforskning, som netop er udkommet, besøger halvdelen af danskerne ugentligt YouTube, som dermed er den mest anvendte streamingtjeneste herhjemme.

Udviklingen har fået kampen mellem musikbranchen og Google, der ejer YouTube, til at spidse til, siger Rasmus Rex Pedersen, der forsker i musikøkonomi ved Roskilde Universitet.

»Det er blevet helt tydeligt for branchen, at streaming er vejen frem, men YouTubes høje popularitet og relativt lave udbetaling til musikerne betyder, at de står i vejen for yderligere vækst, og derfor tager konflikten til i styrke«, siger han.

En Kronik i dagens Politiken er det seneste eksempel. I den anklager Koda YouTube for at »misbruge« en forordning i EU fra 2001 til at undgå at betale retmæssigt til de musikere, hvis numre er at finde på nettjenesten. Loven sikrer, at YouTube ikke defineres som en musiktjeneste, men i stedet som et teknisk mellemled, der ikke i udgangspunktet har ansvar for det indhold, som brugerne deler.

YouTube bør betale langt mere til rettighedshaverne, fordi det er kunstnerisk indhold, som driver omsætningen på YouTube

»YouTube bør betale langt mere til rettighedshaverne, fordi det er kunstnerisk indhold, som driver omsætningen på YouTube. Det er unfair, at de kan slippe udenom, og det påvirker også den pris, som Spotify og andre musiktjenester kan betale kunstnerne«, siger Anders Lassen, direktør i Koda.

Musikere har gavn af YouTube

Han mener, at YouTube i praksis opfører sig og fungerer som en musiktjeneste, selv om den amerikanske gigant ikke vil vedkende sig at være det. For eksempel »arrangerer« og »anbefaler« YouTube sit indhold på samme måde som Spotify og Apple Music, fremfører han.

YouTube betaler skam til musikken, lød meldingen ellers fra Googles politiske chef i Danmark, Christine Sørensen, i et debatindlæg i Politiken for nylig.

I debatindlægget brystede Christine Sørensen sig af, at YouTube i 2017 bidrog til rettighedshavere verden over med mere end 6 milliarder kroner. Musikerne og andre kreative har nemlig indgået aftaler med YouTube.

Det har ikke været muligt at få et interview med Google Danmark, men i en mail skriver kommunikationschef Anne Sofie Kirkegaard, at YouTubes bidrag til musikbranchen vil vokse år for år som følge af aftalerne med rettighedshavere.

YouTube er den eneste globale digitale platform, der hjælper musikindustrien med at spotte og tjene penge på fanversioner, der uploades Anne Sofie Kirkegaard, kommunikationschef Google Danmark

»YouTube er den eneste globale digitale platform, der hjælper musikindustrien med at spotte og tjene penge på fanversioner, der uploades«, tilføjer hun med henvisning til teknologien Content ID, som tjenesten bruger til at analysere de videoer, som bliver lagt op på YouTube af brugerne.

Den seneste årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI viser dog, at YouTube kun bidrog med 11 millioner kroner i indtægter til den danske musikbranche i 2016. Det svarer ifølge IFPI til 8 kroner per bruger i Danmark. Til sammenligning bidrog Apple Music, Spotify, YouSee Music og lignende musiktjenester i gennemsnit med 221 kroner.