James Browns familie slås på 11. år om hans formue 11 år efter r&b-legenden James Browns død er der endnu ikke udbetalt en øre. Hverken til de griske efterladte eller de fattige børn, Brown tiltænkte i sit testamente.

Han døde ellers mere tjekket, end han havde levet, r&b-fænomenet James Brown, soulmusikkens gudfar. Hin juledag 2006. Fik bragt klæderne og pengesagerne i orden, inden han satte skoene uden for døren. I overført betydning.

Det var de fattige børn, der også skulle vide, at det var jul. Det var en håndfuld af børnehjælpsorganisationer, der skulle nyde godt af Browns millioner af dollar, optjent gennem mere end 50 år med hits som ’It’s A Man’s Man’s Man’s World’, ’Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine’ og ’Say It Loud – I’m Black And I’m Proud’.

Det her kunne være historien om, hvordan James Browns arv sikrede fremtiden for snese- måske endog hundredvis af unge ubemidlede sorte fra de hårdest belastede kvarterer i byer i South Carolina, hvor han var født, og Georgia, hvor han boede det meste af sit liv.

Hvordan de blev til noget i livet, hvordan de fandt en forankring i middelklassen, hvordan de sprang hele den degraderende fase med bandekriminalitet og ungdomsfængsel over.

Men den historie er det ikke.

Familie i krig

I godt 11 år nu har Brownfamilien ligget i konstant krig om pengene indbyrdes, og ingen penge er kommet nogen til gode overhovedet.

New York Times, der opsummerede den begrædelige saga forleden, illustrerer artiklen med et nyhedsbillede fra 2006, hvor fru Tommie Ray og parrets fireårige søn, James Brown II gør deres entré ved begravelsen, han i nobelt sort tøj, der poser nede ved anklerne og med en stor brun bamse hængende ved hånden, hun sorgtynget med tilbagestrøget hår, sort tøj og sorte, uheldssvangre øjne. Som var hun for sit indre blik i gang med at visualisere de mure af forhindringer, der siden materialiserede sig.

Hele arvesagen er ét stort morads.

Brownerne er snart værre end Wagnerne nede i Bayreuth, operakomponisten Richard Wagners efterladte der har råbt og skreget og ligget i juridisk infight med hinanden hele vejen op igennem det 20. århundrede og gjort deres bedste – eller værste – for at ligne Ewing-klanen fra ’Dallas’.

Egentlig havde han gjort det ret simpelt, James Brown. For en gangs skyld ville han gøre noget rent og gøre det ordentligt.

Ifølge New York Post stipulerede hans efterladte testamente, at hvis enkelte håbefulde arvinger ikke var blevet tilgodeset, »er denne udeladelse bevidst og ikke foranlediget af tilfælde eller fejltrin«.

Så han efterlod halvdelen af sin formue til børnebørnene og halvdelen til nødstedte børn og unge i Sydstaterne. I 2009 fik enken endelig tilkendt sin ret til halvdelen af formuen.

Og så trak Browns slægtninge hende i retten for, omsonst, at prøve at bevise, at hun slet ikke havde været gift med Brown. Hvilket hun dog havde.

Hendes tidligere ægteskab havde kun næsten overlappet med giftemålet med Brown. Endelig er børnene holdt op med at kalde hende deres fars »angivelige hustru«.

Hvorfor James Brown ikke mente, at hans dengang fireårige yngste søn skulle arve, ved kun guderne. Det virker hjerteløst, men det var angiveligt kun visse af sine børn, Brown overhovedet anerkendte som sine egne.

Adskillige faderskaber tog han ikke til sig. I 2015 besluttede en retsinstans i South Carolina, at James Brown II indiskutabelt var arveberettiget.