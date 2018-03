Ugens værk: Jack Whites musikalske rodebutik splitter de danske kritikere Er rockikonets nye album »fantastisk« eller »teknik uden hjerte«? Kedeligt er det i hvert fald ikke.

Grænsen mellem gal og genial er hårfin.

Således også når det kommer til vurderingen af den amerikanske guitarist og sangskriver Jack Whites nye soloplade, ’Boarding House Reach’.

På den ene side er de danske anmeldere enige om, at albummets genremæssige virvar med alt fra jazz over kølig funk til rock og hiphop gør det aldeles overraskende og kompromisløst.

På den anden side er den stilistiske skizofreni tilsyneladende så forvirrende, at det sender anmelderne i forskellige retninger.

Eksempelvis slynger Ekstra Bladets ofte så kritiske anmelder Thomas Treo sig op på fem ud af seks stjerner og kalder albummet »ret fantastisk«, mens Berlingskes Michael Charles Gaunt »hader« det og nøjes med at give to stjerner:

»Det er teknik uden hjerte, musikalsk spøg og skæmt, tilfældige ideer og genrer kastet op mod en væg i håbet om, at noget sidder fast«, skriver han.

Ikke helt så uimponeret, men dog alligevel ret kritisk, er Informations Emil Eggert Scherrebeck, der mener, at Jack Whites løsslupne eksperimenter mangler »form og idé«. I sin anmeldelse skriver han, at albummet aldrig sover og er en konstant søgen efter noget, der aldrig for alvor bliver forløst.

»Flere steder kommer numrene decideret til at lyde som jamsessioner uden kunstnerisk overbygning«, lyder det.

’Boarding House Reach’ er Jack Whites tredje soloplade, der i modsætning til de to foregående afviger fra den traditionelle rock’n’roll-stil.

Og den form for nytænkning får anerkendelse fra journalist på nærværende avis Simon Lund. I sin anmeldelse skriver han, at selv om Jack White ikke har »et så sikkert greb om sine nye musikalske ideer, som han har om de gamle«, så er det »eventyrlysten, der er afgørende«. Han kvitterer med fire hjerter og kalder pladen »en dynamitsprængning af konventioner med brillante højdepunkter og en del løse eksperimenter«.

Den holdning læner sig tæt op ad Jyllands-Postens anmeldelse, hvor journalist Peter Schollert sætter stor pris på overraskelsen fra Jack White. Han langer samtidig ud efter de »konservative fans«, der opfatter pladen som et forhindringsløb på grund af dens mange forskellige genrer og stilarter.

»Når de er kommet sig over de anderledes indtryk, er der en masse spændende musik at komme efter – og et album, der trods forskellighederne hænger sammen«, skriver han og kvitterer med fem ud af seks stjerner.