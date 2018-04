Han er dansk rocks nok største forfører Peter Sommer og hans gamle band Tiggerne spillede ikke bare en gennem musikalsk og livsfilosofisk rammende koncert. Det var også en cementering af Sommers status som dansk rocks nok største forfører lige nu.

Peter Sommer er den danske Father John Misty, sagde en britisk anmelder for nylig i Radio 24syv. Om muligt elskede han Sommers nye plade, ’Elskede at drømme, drømmer om at elske’, endnu mere, end vi danske anmeldere gør. Sådan kunne troubadouren fra Skanderborg altså lyde for fremmede ører.